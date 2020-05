Alberto Fernández anunció que científicos argentinos crearon un test rápido para detectar el coronavirus

Permite determinar en menos de dos horas si una persona está infectada o no. Los primeros 10 mil serán producidos en los próximos diez días

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la creación de testeos rápidos para detectar el coronavirus que fueron desarrollados por científicos argentinos.

El kit de diagnóstico rápido lo desarrollaron el Conicet , la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet – Fundación Pablo Cassará).

“No se cómo esto funciona en el mundo, pero los test rápidos no servían para conocer si uno está infectado o no, y estoy feliz de que lo hayan hecho científicos argentinos. Estoy encantado. Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas, y la Argentina los ha maltratado”, dijo el Presidente durante una reunión que mantuvo con los ministros de Salud, Ginés González García y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvarezzala; la titular del Conicet, Analía Franchi, y los científicos Adrián Vojnov y Carolina Carrillo.

Alberto Fernández muestra los kits de testeo

El Presidente agregó: “Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino. Es tan importante para el desarrollo de un país porque esto demuestra que no dependemos de otros, esto es soberanía, y eso es lo importante y lo que todos deben entender. Los que siempre menospreciaron y no valoraron el trabajo de los científicos, los que piensan que Argentina está condenada a tener un rol de segunda en el mundo, somos capaces de hacer esto, que tiene un valor incalculable”.

Según informó el Gobierno, estos tests van a ser utilizados por el sector público para diagnosticar a pacientes con síntomas de COVID-19. “Los primeros 10.000 test serán producidos durante los próximos 10 días. Y en el corto plazo se podrían elaborar 100.000 test por semana” , se destacó desde el Ejecutivo.

En tanto, el primer mandatario agregó: “Estoy muy contento por muchos motivos: primero esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo ver cuántos de nosotros estamos inmunizados , que es lo que hacemos hoy con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no, y tratarlo a partir de allí. También nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los problemas de los que siempre hablamos”.

En un comunicado, el Gobierno informó que “ se proyecta una producción local de casi 500 kits por semana que permitirá alcanzar los 200.000 testeos mensuales ”.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios