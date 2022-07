Alberto Fernández: “Cuando llegue este verano vamos a tener funcionando los 9 hoteles de Chapadmalal”

El Presidente Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social, Fernanda Raverta, inauguraró el Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal. Luego de 15 años de abandono y de una inversión en obras de $125 millones para la puesta en valor del mismo, en el marco de un plan de restauración integral que comenzó en el 2020, volvió a abrir sus puertas.

El mandatario inició agradeciendo la presencia del premio de la paz Adolfo Pérez Esquivel y remarcó que quien lo conoce “solo pueden quererlo y admirarlo” y prosiguió: “Elegimos este día para poner en marcha uno más de los hoteles de Chapadmalal que comenzaron a funcionar en el 47 y que se hicieron para los argentinos que se les constaba acceder al mar y maravillosa costa argentina, igual que aquellos hoteles de Córdoba que también estamos poniendo en pie. Había un gobierno que se preocupaba por los derechos de los trabajadores”.

Asimismo, remarcó: “Cuando llegue este verano vamos a tener funcionando los nueve hoteles de Chapadmalal. Vamos a trabajar también para que en Córdoba ocurra lo mismo” y agregó “yo cuento todo esto porque me gusta reflexionar con ustedes en un momento donde la política esta convulsionada en Argentina y en el mundo, no todo es lo mismo: cuando nosotros llegamos al gobierno el presupuesto del turismo social tan solo representaba el 8% eso quiere decir que a nosotros nos importa y a otros no. No todas las políticas tienen el mismo sentido”.

En la misma línea, mencionó: “Primero reinauguró Néstor, luego siguió Cristina, después los abandonaron y ahora volvimos nosotros”. Por otro lado, comentó como se reinstauró el colectivo que trasladaba de un lado a otro a las personas dentro del complejo e informó que quien entendió todo esto “fue Eva Perón. El mejor homenaje que podemos hacerle hoy es que vuelva a funcionar este hotel. Ella tenía la ética de la solidaridad que otros no tienen».

Por ultimó, cerró: «El cinco de agosto vamos a pagar el bono de mitad de año a todos los que reciben el Potenciar Trabajo y ayudarlos con sus problemas. Nosotros tenemos una primera obligación es como con los que están abajo. Voy a seguir trabajando como ordenó Evita y Perón».

FUENTE: El Marplatense

