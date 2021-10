Alberto Fernández homenajeó a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte: «Su recuerdo nos guía y nos convoca»

El presidente Alberto Fernández homenajeó al ex mandatario Néstor Kirchner a 11 años de su muerte y destacó que «su recuerdo guía y convoca», a la vez que destacó que «le dio al pueblo argentino una vida mejor».

«Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual», señaló el jefe de Estado. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario destacó: «Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, #TodosConNéstor».

En la publicación, Alberto Fernández incluyó un video con las declaraciones que hizo a la prensa al conocer la muerte del santacruceño: «Siempre tuvimos una relación de afecto, de amistad, de cariño. Yo sé que he perdido a un amigo, que además fue mi maestro».

Por su parte, el mandatario a través de un mensaje de audio grabado declaró: «A once años de la muerte de Néstor (Kirchner), solo me queda decir cuánto lo extraño, pero también que ha dejado y sembrado en mí las ganas, las convicciones, la búsqueda de dialogo para hacer política y la necesidad de cambiar el mundo sin perder la racionalidad”.

En la misma línea, destacó su carrera política a su lado, y destacó que fue el primero en acompañar a Kirchner «cuando soñaba con gobernar el país, y pocos creían en su nombre». «Néstor fue exactamente como fue. Su forma de ser le dio título al libro que escribí de mi tiempo a su lado. Fue políticamente incorrecto, era el hombre que hacía lo que la política no esperaba que hiciera. Tenía una osadía maravillosa, pero no era un osado irresponsable, sino que tenía la osadía de quien quiere cambiar el mundo, sabiendo cómo funciona el mundo», manifestó, y agregó: «Por eso no era un utópico, era alguien absolutamente racional y profundamente realista, como conocía esa realidad quería cambiarla, sin locuras, con seriedad”.

Fernández detalló que la figura del expresidente movilizó a la juventud que «volvió a creer en la política», y destacó que «todo lo que dejó no fue en vano». Asimismo, manifestó calificó a Néstor Kichner como un «político firme con los que tenía que ponerse firme y muy humano con los que necesitaban de la humanidad». «Fue un hombre de diálogo, estricto en el manejo de la economía. Logró los únicos 5 años consecutivos en los que la Argentina tuvo superávit fiscal, comercial y crecimiento. Ese crecimiento permitió crear trabajo genuino, terminar con el sistema de planes sociales, insertar a la Argentina con una identidad propia», concluyó.

En la pieza audiovisual publicada en sus redes, se muestran imágenes de la gestión de Néstor Kirchner al frente de la Casa Rosada y una entrevista que dio cuando era candidato a Presidente en 2003, en la que destacaba su vínculo con el actual jefe de Estado. «Realmente ha trabajado con una gran generosidad. Sabe el cariño que le tengo», manifestaba el patagónico el día de las elecciones presidenciales.

FUENTE: NA

Comentarios

comentarios