Alberto Fernández: “Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre”

El Presidente mantuvo un diálogo televisivo en “Morfi” para poder expresarse sobre la situación que se vive por el coronavirus en la Argentina

En medio de la cuarentena total por coronavirus, Alberto Fernández le dedicó un mensaje a todos los argentinos. El Presidente mantuvo un diálogo en la pantalla de “Morfi” y pudo expresarse sobre la situación que vive el país.

Frente a la pregunta de sus mayores preocupaciones en medio del combate al virus, explicó: “Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre. Me preocupa su egocentrismo que puede dañar al resto de los ciudadanos”.

“Yo lo único que estoy pidiendo es que cumplan la ley. Y hay una ley, que es un Decreto de Necesidad y Urgencia que dice que te quedes en tu casa”, ratificó el mandatario. “La Argentina de los pícaros en este momento no existe más”, sentenció.

No obstante, demostró cierto optimismo frente a este contexto, ya que cree que se han registrado menos detenciones con el correr de los días.

Por otro lado, también se refirió a quienes se encuentran en el extranjero. En el diálogo, aseguró que más de 20 mil argentinos viajaron al exterior aún después de sus primeras medidas para combatir el Covid-19, como la suspensión de las clases y de las actividades judiciales. “Ojalá que este virus maldito nos eduque y nos haga entender que este no es un lugar para los vivos”, remarcó.

La estrategia de Alberto Fernández para combatir el coronavirus

Sobre su plan para poder combatir el contagio, explicó: “Nosotros pensamos que el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar. Si nos quedamos en nuestras casas, va a ser más lento. Cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de prevención vamos a tener”. “Haciendo el contagio más lento, vamos a tener más recursos para tratar a la gente”, indicó Alberto Fernández.

