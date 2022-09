Alberto Fernández reflotó la idea de regular las redes sociales

El presidente Alberto Fernández reflotó un debate que en su momento había generado una fuerte polémica: la regulación de las redes sociales. El mandatario lo expresó sobre el fin de su gira por los Estados Unidos, en relación al atentado que el pasado 1 de septiembre sufrió la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

«Tras la pandemia se ha generado un desanimo muy grande en todo el mundo, eso es aprovechado por sectores reactivos; a veces de izquierda, a veces de derecha, pero parecen prevalecer los de derecha y promueven un discurso confrontativo y de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente», expresó.

Acto seguido, el presidente señaló que ese «es un problema que tenemos y tenemos que afrontar», al tiempo que resaltó que en su exposición en los Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU, habló «de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y de odio, me parece que es algo que tenemos que hacer como sociedad porque nadie quiere lo que le paso a Cristina».

El antecedente del Gobierno con el proytecto de «desintoxicar» las redes sociales

El pasado 29 de marzo, el Gobierno nacional informó estar trabajando en un proyecto para el uso de las redes sociales en el marco de una reunión del Consejo Económico y Social, encabezada por el presidente Alberto Fernández. Allí la novedad – encuadrada en un “código de ética”- fue lanzada por el exsecretario de Asuntos Estratégicos y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz.

“Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales. Estamos trabajando en un proyecto pionero que propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia “ sostuvo el entonces funcionario.

Lógicamente, de inmediato surgieron voces opositoras en contra de la inciativa planteada, que quedó en la nada.

La propuesta de La Cámpora bonaerense

En este mismo sentido, en el marco de una sesión especial convocada para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Legislatura bonaerense, el cierre del discurso del presidente de bloque del Frente de Todos en Diputados, César Valicenti, dejó una propuesta llamativa: pensar en la regulación de las redes sociales.

En medio de las ideas de ir por una ley en contra de los discursos de odio a nivel nacional, el legislador de La Cámpora pidió ir más allá y pensar en una nueva ley de medios que incluya a las redes sociales, con el argumento de que estas son «el nuevo espacio público» y que han interferido en la vida social y democrática de los países.

«Hay factores de poder que intervienen y no están regulados, ¿o acaso vamos a negar la influecia de las redes sociales en la vida publica y democratica?», dijo para luego agregar que «es un mensaje a nuestro propio Gobierno nacional que tiene que tomar cartas en el asunto y rediscutir estos asuntos», sentenció el diputado, para luego sostener que «el discurso del odio, el sentido común construido constantemente construye subjetividades violentas, no en la fuerza opositora, en la sociedad y después no hay forma de regular esa violencia inducida», cerró.

FUENTE: Infocielo

