Aldosivi cerrará la fecha en zona de descenso: cayó ante Argentinos y acumula cinco derrotas al hilo

El Tiburón volvió a caer en el Minella y no levanta: está último con 18 puntos, a uno de San Martín y sigue sin ganar en el torneo

Aldosivi sigue en caída libre: perdió ante Argentinos Juniors por 2 a 0 en el José María Minella, acumula cinco derrotas al hilo y sigue último en su zona y la tabla anual.

Bajo la lluvia marplatense y en una ráfaga, los goles de Giuliano Cerato en contra y Hernán López Muñoz a los 76′ y a los 80′ sentenció una nueva caída de los de Farré.

Al mando del exBelgrano, el conjunto del puerto enlazó tres derrotas 0-2 de manera consecutiva: ante Sarmiento, Tigre y el Bicho.

De esta manera, el Tiburón sigue último en la tabla anual con 18 puntos y cerrará la fecha en zona de descenso, a un punto de San Martín (SJ) y a dos de Talleres (tendrá que jugar esta noche ante Sarmiento).

El próximo partido de Aldosivi será en Santa Fe y ante Unión, líder transitorio de la Zona A, el viernes 3 de octubre desde las 21:15.

Fuente: Mi8

