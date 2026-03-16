Aldosivi empató en el Minella y sigue sin ganar en el Apertura

El “Tiburón” igualó 0 a 0 con Huracán por la fecha 11 del primer torneo del año

Aldosivi empató sin goles con Huracán en el estadio José María Minella, por la fecha 11 del Torneo Apertura. El “Tiburón” sigue sin ganar, con cinco empates y cuatro derrotas, y continúa en la pelea por la permanencia, aunque la temporada atraviesa su inicio.

Con esta unidad sumada, el elenco marplatense suma 0.927 en la tabla de los promedios y está anteúltimo, mientras que en la anual acumula cinco unidades y se ubica 28º.

El director técnico, Guillermo Farré, eligió como titulares Axel Werner en el arco; “Rochi” González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román en el fondo; Roberto Bochi, Federico Gino, Agustín Palavecino uy Natanael Guzmán como volantes; Tomás Fernández y Nicolás Cordero en la delantera.

Al elenco local le costó tener la pelota en el primer tiempo. El balón fue propiedad de Huracán, que lentamente se fue acercando. Werner tapó un tiro peligroso de Bisanz y en la contra la armaron bien Guzmán y Palavecino pero no prosperó, aunque llegaron hasta el área.

Sobre el final del primer tiempo, Aldosivi mejoró y generó dos chances: en la primera, Cordero no pudo darle fuerza al cabezazo tras el centro de González y luego Guzmán ganó en velocidad y buscó el ingreso de Gino que no pudo meter el centro atrás.

En el complemento ambos equipos se animaron un poco más. Aldosivi generó una aproximación con Palavecino y Huracán lo hizo con Caicedo y un tiro libre de Romero.

Sobre los 25 minutos, Farré decidió el ingreso del volante Esteban Rolón por el delantero Guzmán. A los 32´ la paciencia de los hinchas se agotó y empezó a sonar el “movete Aldosivi, movete”. A los 36 minutos entró Guillermo Enrique por Tomás Fernández.

A los 42´, Farré se la jugó y metió a Alejandro Villarreal, Junior Arias y Franco Leys por Palavecino, Bochi y Cordero. El colombiano mostró peligrosidad e intentó desde la izquierda con dos remates.

De todas maneras, la más clara fue para el “Globo” en una de las últimas con el cabezazo de Paz y la salvada heroica de Werner, al igual que en Tucumán con el penal.

Fuente: ahoramardelplata

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