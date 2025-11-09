Aldosivi lo ganó en la última y se aferra a su sueño de permanencia

Fue 1 a 0 sobre Banfield con un gol de penal de Federico Gino a pocos minutos del cierre

Aldosivi se aferra a su sueño de quedarse en Primera División luego de un épico triunfo sobre 1 a 0 Banfield en condición de visitante. En una de las últimas jugadas, el uruguayo Federico Gino convirtió de penal para darle tres puntos de oro al “Tiburón”.

Con la victoria, el elenco marplatense llegó a 30 unidades en la tabla anual y superó a Godoy Cruz que juega en estos momentos ante Atlético Tucumán y debe ganar.

En la última colocación quedó San Martín de San Juan, que empató con Lanús y en la jornada de cierre deberá visitar el Minella para medirse con Aldosivi en un partido que definirá la permanencia de ambos.

AGÓNICO TRIUNFO DE ALDOSIVI PARA SOÑAR CON LA PERMANENCIA ⚽🔥 Federico Gino, de penal, puso el 1-0 final ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/9Jo57vfOZb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2025

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios