Aldosivi perdía con Tigre y el partido se suspendió por temporal

El “Tiburón” caía 2 a 0 y, ante un diluvio que inundó la cancha, el árbitro Ferreyra decidió suspender el cotejo a los 28 minutos del segundo tiempo

Aldosivi perdía por 2 a 0 con Tigre de visitante y el partido se suspendió a los 28 minutos del segundo tiempo. La organización de la Liga Profesional deberá determinar cuándo se completarán los 17 minutos restantes.

A pesar de los cambios en el once inicial, el elenco portuense fue superado, aunque tuvo algunas ocasiones, sin fortuna para poder cortar la sequía anotadora.

El DT, Guillermo Farré, sorprendió con la formación inicial e incluyó a Jorge Carranza; “Rochi” González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes y Fernando Román; Natanael Guzmán, Marcelo Esponda, Martín García y Tiago Serrago; Facundo De la Vega y Tobías Cervera.

El “Tiburón” intentó ser protagonista de arranque, pero a los 10 minutos, tras una buena jugada, el arquero Carranza tapó y en el rebote Ignacio Russo infló la red.

Luego del golpe, el conjunto del puerto lució aturdido y casi sufre el segundo, pero Romero primero definió por encima del travesaño, luego perdió el mano a mano con Carranza y finalmente apareció el “1” experimentado para evitar el tanto de Saralegui.

La primera aproximación del “Tiburón” fue, en pleno diluvio, con un tiro de Mottes que controló bien Zenobio tras un tiro de esquina a los 28 minutos.

Sobre los 37´, llegó el segundo de Tigre: David Romero picó habilitado tras la asistencia de Saralegui, eludió a Carranza y tocó con suavidad para marcar.

Para el complemento, Farré decidió tres cambios: entraron Justo Giani, Agustín Palavecino y el uruguayo Emiliano Rodríguez en reemplazo de Guzmán, Cervera y García.

Sobre los 3 minutos, Giani exigió a Zenobio en la primera que tocó, con un disparo de primera ingresando al área. A los 24´, Yonathan Cabral parecía cortar la sequía anotadora del “Tiburón”, pero su tanto fue anulado por mano previa.

Nuevamente, la lluvia torrencial se hizo presente. Sobre los 28 minutos, se registró un corte de energía eléctrica. Rápidamente volvió la luz, pero la cancha se inundó, con lo cual el partido se interrumpió. Finalmente, minutos después, el árbitro Brian Ferreyra suspendió el encuentro.

Con esta derrota parcial, el promedio del “Tiburón” es de 0.720, el mismo que San Martín de San Juan. En la tabla anual, el elenco marplatense sigue con 18 unidades, también como los sanjuaninos, mientras que Talleres tiene 19.

Lo que le queda

A Aldosivi le resta jugar de local con Argentinos Juniors (sábado 27 a las 14.30 horas) y en Santa Fe con Unión. Luego en el Minella con Huracán, en Avellaneda con Racing, de local con Independiente Rivadavia, de visitante con Banfield y nuevamente en casa con San Martín de San Juan en la última fecha.

