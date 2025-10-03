Aldosivi quebró su racha de gol y se trajo de Santa Fe una victoria que vale oro en su lucha por escapar del descenso

Algún día se tenía que cortar la racha. Se dio en Santa Fe, donde Aldosivi no solo se reencontró con el gol que se le negaba desde hace seis fechas sino que le sirvió para conseguir una más que valiosa victoria ante Unión, líder de la Zona A en este Torneo Clausura. Fue 2 a 0 y esta vez a favor, tras tres fechas de sufrir el mismo marcador en contra.

Giani, a los 18 del segundo tiempo, marcó el primer tanto y Cerato, cuando se jugaban casi ocho minutos de tiempo adicionado, convirtió el segundo, que puso el resultado final nada menos que ante un rival que venía manteniendo un altísimo rendimiento.

Una verdadera fiesta se desató entre los jugadores de campo durante el partido, apenas convertido el primer tanto. Y con el resto del plantel al finalizar el partido por este paso fundamental en el camino tan duro que se recorre para escapar de las posiciones del fondo de la tabla. Son los primeros puntos que cosecha Guillermo Farré desde que está a cargo del conjunto marplatense.

No la pasó bien Aldosivi en el primer tiempo. Unión con poco marcó diferencia y tuvo las mejores situaciones de peligro. Bien pronto un remate que dio en el travesaño y sobre el final del primer tiempo, una gran atajada de Carranza frente a un remate de Tarragona. Salvó el empate y mantuvo vivo a su equipo, en una transición más que difícil.

Aun así el equipo de Farré tuvo su oportunidad, quizás la más clara de esa primera mitad. Cabral, a la salida de un córner, cosechó un rebote y tuvo la posibilidad de definir desde muy cerca del arco. No estuvo cómodo y falló en esa chance de marcar la diferencia, quebrar el marcador y, por sobre todo, romper esa racha de escasez de gol que se sufre en Mar del Plata.

El descanso le sirvió a Unión para reordenar líneas y volver a ser el de los primeros minutos del partido. Bruno Pitón marca los tiempos y Tarragona volvió a ser el más peligroso. Tuvieron chances como en el primer cuarto de hora y con eso marcaban merecimientos para estar al frente del marcador.

Pero las estadísticas están para ser destrozadas. Aldosivi lo logró para acabar con esa racha de casi 650 minutos de la garganta seca de grito de gol. Gino se encargó de ponerle fin con un toque suave tras un cabezazo en un córner desde la izquierda que la defensa local no atendió. Moya casi no saltó pero le alcanzó para superar a su marcador. De pique al piso, encontró a Giani que apenas rozó el balón con la punta del botín. Fue inalcanzable para el arquero.

Los últimos minutos fueron a defender lo que se había logrado con tanta dificultad. Farré cambió la defensa y apostó por una línea de 5 para aguantar lo que se pudiera venir. A cuidar con uñas y dientes ese gol y la victoria. Valían tres puntos. Quizás algo más: reencontrarse con confianza y volver a creer que se puede.

Lejos de lo que se esperaba, no sufrió tanto el equipo marplatense. Aguantó, se plantó bien frente a un local que no tuvo claridad. Y cuando tuvo la oportunidad, selló el resultado cuando se jugaban los dos últimos minutos del partido. Una contra encontró a Cerato en posición para definir. No falló.

