Aldosivi sigue hundido tras la derrota ante Tigre y la crisis se profundiza

La derrota de este domingo dejó al «Tiburón» en una situación crítica

Aldosivi volvió a perder y profundiza su delicada situación en la Liga Profesional: este domingo completó los últimos 17 minutos del partido suspendido por lluvia ante Tigre y terminó cayendo 2-0 en Victoria. La reanudación se jugó bajo condiciones particulares: según lo dispuesto por la organización, constó de dos tiempos, uno de nueve minutos y otro de ocho, sin entretiempo, y con la posibilidad de que ambos equipos realizaran modificaciones en sus formaciones iniciales sin afectar los cambios ya realizados.

El Tiburón arrancó el partido con enormes falencias defensivas. Tigre abrió el marcador a los 11 minutos con Ignacio Russo, tras un rebote de una atajada de Jorge Carranza, y amplió la diferencia antes del descanso con David Romero, que superó al arquero portuense tras una asistencia filtrada. Aldosivi intentó reaccionar con algunas llegadas, incluida una anotación de Yonathan Cabral anulada por mano previa, pero nunca logró descontar antes de la suspensión, ocurrida a los 28 minutos del segundo tiempo debido a un corte de energía y la inundación del campo.

El director técnico Guillermo Farré sorprendió con una formación inicial renovada, incluyendo a Carranza, “Rochi” González, Cabral, Gonzalo Mottes y Fernando Román, entre otros. Para la reanudación, realizó tres cambios buscando una reacción: ingresaron Justo Giani, Agustín Palavecino y Emiliano Rodríguez, aunque el equipo nunca logró revertir la desventaja.

La derrota deja a Aldosivi en una situación crítica: ocupa el último lugar en la tabla de promedios junto a San Martín de San Juan, con un índice de 0,720, y acumula 18 puntos en la tabla anual, por debajo de Talleres (19). El desafío para el Tiburón continuará con una serie de partidos decisivos: de local ante Argentinos Juniors el sábado 27 a las 14:30, luego contra Unión en Santa Fe, Huracán en el Minella, Racing en Avellaneda, Independiente Rivadavia en casa, Banfield de visitante y finalmente San Martín de San Juan en la última fecha. La reanudación frente a Tigre era clave para intentar recuperar terreno, pero la derrota mantiene al equipo marplatense en una situación crítica de cara a la permanencia.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios