Aldosivi sigue sin tener gol, perdió con Estudiantes y compromete cada vez más su permanencia en Primera

El «Tiburón» cayó 1-0 ante el «Pincha» y sigue en zona de descenso junto a Talleres, con San Martín de San Juan a un solo punto de distancia. El domingo que viene recibirá a un Boca en alza
Aldosivi perdió 1-0 con Estudiantes de La Plata en el estadio UNO por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, todavía no pudo ganar en el certamen y compromete cada vez más su permanencia en Primera.
El equipo marplatense arrancó bien, con un cabezazo de Yonathan Cabral atajado por Fernando Muslera y un remate de Tiago Serrago que no llegó a destino.
Pero Estudiantes, fiel a su historia, se hizo fuerte en la pelota parada y de esa manera abrió el marcador. A los 12′, luego de un cabezazo de Guido Carrillo que pegó en un palo, Aldosivi no puso rechazar bien una pelota que cayó desde un córner y el «Pincha» aprovechó. El colombiano Edwin Cetré metió un nuevo centro, hubo desvío en el camino y apareció por el segundo palo el central Leandro González Pírez, que empujó el balón y marcó el tanto.
Fuente: Mi8