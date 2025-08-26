Aldosivi sigue sin tener gol, perdió con Estudiantes y compromete cada vez más su permanencia en Primera

El «Tiburón» cayó 1-0 ante el «Pincha» y sigue en zona de descenso junto a Talleres, con San Martín de San Juan a un solo punto de distancia. El domingo que viene recibirá a un Boca en alza

Aldosivi perdió 1-0 con Estudiantes de La Plata en el estadio UNO por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, todavía no pudo ganar en el certamen y compromete cada vez más su permanencia en Primera.

El equipo marplatense arrancó bien, con un cabezazo de Yonathan Cabral atajado por Fernando Muslera y un remate de Tiago Serrago que no llegó a destino.

Pero Estudiantes, fiel a su historia, se hizo fuerte en la pelota parada y de esa manera abrió el marcador. A los 12′, luego de un cabezazo de Guido Carrillo que pegó en un palo, Aldosivi no puso rechazar bien una pelota que cayó desde un córner y el «Pincha» aprovechó. El colombiano Edwin Cetré metió un nuevo centro, hubo desvío en el camino y apareció por el segundo palo el central Leandro González Pírez, que empujó el balón y marcó el tanto.

Aldosivi no pudo aprovechar ese momento de empuje inicial, pero 10′ después tuvo una chance clarísima: una pleota cayó del cielo y Tobías Cervera remató a quemarropa, pero Muslera puso el cuerpo y concretó una atajada clave. Luego, Cetré respondió con un tiro que pegó en el travesaño.

Al «Tiburón» le pesó el partido y le costó mucho traspasar el sistema defensivo impuesto por Eduardo Domínguez y volvió a poner en evidencia su preocupante falta de gol (apenas convirtió un tanto en las seis primeras fechas del Clausura). Así llegó el final del partido y se consumó una nueva derrota para el elenco de Mariano Charlier.



Tiago Serrago maneja la pelota. Foto: prensa Aldosivi.



Con este resultado, Aldosivi todavía no pudo conseguir los tres puntos en el Clausura y lleva ocho partidos sin ganar en los 90′ (si se tienen en cuenta los encuentros por Copa Argentina contra Argentinos Juniors y el propio Estudiantes). Además de estar último en la Zona A con tres puntos, el «Verde» sigue en zona de descenso. Está penúltimo en la tabla de promedios y también en la Tabla Anual junto a Talleres.

Al estar San Martín de San Juan último en ambas tablas, el segundo puesto de descenso es para el penúltimo en la Anual. Es decir que, si el torneo terminara hoy, Aldosivi jugaría un partido desempate por la permancencia con Talleres. Un escenario que los de Charlier quieren evitar a toda costa. Y el domingo que viene se enfrentarán a un Boca en alza en el Mundialista, por ahora, solo con el apoyo de sus socios.



Así está la tabla de promedios



Así está la Tabla Anual



Síntesis

ESTUDIANTES (1): Muslera; Gómez, Rodríguez, González Pírez y Arzamendia; Ascacíbar, Amondarain (Piovi 41′ ST) y Cristian Medina (José Sosa 26′ ST); Cetré (Tiago Palacios 20′ ST), Carrillo y Alexis Castro (Facundo Farías 41′ ST). DT: Eduardo Domínguez.

ALDOSIVI (0): Jorge Carranza; Cerato, Yonathan Cabral, Laquidain y Guerrico (Esponda 35′ ST); Bochi (Rodrigo González 17′ ST), Gino (Rodríguez Rosales 35′ ST) y Matías García (Agustín Palavecino 17′ ST); Giani (Preciado 39′ PT, por lesión), Cervera y Serrago. DT: Mariano Charlier.

GOLES: González Pírez (E) a los 12′ PT.

AMONESTADOS: Medina (E), Cerato (A), Bochi (A), Guerrico (A) y Gino (A).

ÁRBITRO: Hernán Mastángelo.

ESTADIO: UNO Jorge Luis Hirschi.

