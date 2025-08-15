Aldosivi tuvo otra tarde con sabor a poco e igualó sin goles en el Mundialista ante Belgrano de Córdoba

Sumó un punto que le alcanza para salir de zona de descenso, al menos hasta que jueguen otros rivales comprometidos, como Talleres.

Aldosivi volvió a chocar con una de sus principales falencias: la falta de gol. De local empató en cero con Belgrano de Córdoba y dejó pasar una muy buena oportunidad para sumar y escapar de la zona de descenso, esa pesada sombra que lo acompaña desde el arranque de este torneo.

Quedó en deuda el equipo marplatense que creció quizás en actitud pero sigue con la dificultad para generar juego con claridad y pisar el área con esa determinación suficiente para que quede reflejada en el marcador.

Las cabezas mirando al piso de los jugadores del conjunto del puerto al término del encuentro evidenciaron ese clima que combina decepción porque el objetivo no se alcanza e impotencia también, porque el intento por ahora queda en eso, lejos de la concreción.

El público local acompaña y alienta, a pesar de la falta de resultados más esperados. Ahora con los socios, nada más, producto de aquellos episodios de violencia que implicaron sanciones y que suman otro frente de complicaciones a este Aldosivi que no termina de encontrar su mejor forma.

La formación de Mariano Charlier solo pudo hacer dos goles en seis partidos, apenas uno por este torneo largo y el restante por Copa Argentina. Demasiado escaso para creer en sumar y reacomodarse en una tabla de posiciones que lo mantiene por allá abajo, lejos de pelear por algo importante y comprometido en la principal batalla que tiene este plantel, que es mantener la categoría.

