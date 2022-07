Alejandro Rabinovich: “El FDT sigue poniendo palos en la rueda y no piensan en las necesidades de los vecinos”

Esta semana, el Secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Martín Ferlauto, dio detalles en el Honorable Concejo Deliberante del proyecto para la implementación del reconocimiento facial en Mar del Plata, una herramienta que busca seguir perfeccionando los sistemas de seguridad e identificación de delincuentes en la ciudad balnearia.

Ante esta iniciativa, desde el Frente de Todos respondieron que están de acuerdo con la implementación de la herramienta pero que debería hacerse a través de una licitación pública.

En este sentido, Rabinovich expresó: “los mismos hace un par de meses decían que lo que quería hacer Montenegro con el reconocimiento facial era espiar a los vecinos, ahora están de acuerdo en implementar esta tecnología. También, los concejales del FdT en octubre de 2021 pidieron la emergencia en seguridad, con el objetivo de que el Municipio pudiera adquirir bienes y servicios de forma directa y rápida, y ahora dicen que quieren ir por licitación, lo cual implicaría derogar la ordenanza que ellos mismos propusieron”.

Al respecto, el senador por la quinta sección dijo que “no tendríamos problema en hacerlo por licitación. Vamos a hacerlo con el marco legal que corresponda. Pero que se pongan de acuerdo”.

Asimismo, señaló que “ellos viven diciendo que no a todo, por las dudas. Siempre, ante cualquier propuesta nuestra dicen que no. Siguen poniendo palos en la rueda y no piensan en las necesidades de los vecinos. Con la Zona Roja también se opusieron y ahora no pueden ni cruzarse con los vecinos».

Rabinovich explicó que el objetivo principal del uso del reconocimiento facial es “encontrar delincuentes, niños perdidos, adultos mayores, o personas con enfermedades mentales, y siempre con una orden judicial previa” y así “seguir incorporando herramientas para contribuir a la seguridad y brindar soluciones a las necesidades de las personas que viven en General Pueyrredon”, sostuvo.

“Lo que queremos es solucionar los problemas de los vecinos. Bienvenida sea cualquier solución que propongan en este sentido. Nosotros estamos para escuchar”, concluyó.

