Alergia primaveral: ¿A quiénes afecta y cómo diferenciarla del Covid?

Con el cambio de estación comienzan los típicos malestares de picazón en la nariz y los ojos, los estornudos y el lagrimeo. Estos síntomas son clásicos en esta época del año debido a la alergia primaveral que afecta a una gran parte de la población.

Portal Universidad dialogó con Claudio Fantini, Médico Alergólogo, Profesor de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Jefe de Unidad de Alergia e Inmunología del HIGA, quien explicó quiénes son más propensos a contraer esta alergia, por qué y cuál es su diferencia con los síntomas del coronavirus.

El comienzo de la primavera trae varios cambios en cuanto a la biodiversidad que nos rodea, “lo más importante es la alteración que se produce a nivel del medio ambiente. Hay cambios en el aire, fundamentalmente pólenes, aparecen hongos y hay una reproducción de ácaros”, detalló.

Fantini comentó que esto no afecta a todas las personas, sino que “generalmente hay una predisposición genética. No se enferma el que quiere sino el que puede“. A su vez, planteó que “hay gente que no es alérgica y puede producir irritación, molestias en la garganta, estornudos y congestión. Pero para tener una reacción alérgica tiene que tener una base genética que lo acompaña desde que nació”.

En el caso de la prevención, el médico afirmó que “no hay muchas formas”, pero sí destacó que la utilización del barbijo en este tiempo fue un gran aliado a la hora de prevenir alergias, “nos ayudó un poco, hace que la parte respiratoria no esté expuesta”.

Por otro lado, el cambio climático, con sus diferencias de temperatura cada vez más abruptas, “influye en los casos de alergia porque van cambiando los pólenes, las plantas, los insectos, todo eso va generando cambio. Se va corriendo cierto tipo de plantas y cierto tipo de insectos también y gérmenes hacia zonas que se van haciendo más cálidas, entonces estamos teniendo síntomas que por ahí antes no teníamos”.

Durante el último tiempo se estuvo hablando sobre cómo diferenciar las típicas alergias del coronavirus. Fantini expresó que “el problema más difícil es cuando alguien es alérgico y tiene Covid, porque muchas veces los síntomas son muy parecidos a la alergia”.

En el caso de las personas que habitualmente tienen estos síntomas, destacó que “si pasaron 4 o 5 días y no hay una mejoría, por ahí no tuvo fiebre, ni fatiga, ni tos, ni dolor de garganta, pero llama la atención que no responda a los tratamientos que habitualmente antes respondía, ahí uno sospecha, conociendo al paciente, y puede mandar a hisopar”, destacó.

Pero en el caso de alguien que no es alérgico, el especialista agregó que “es muy difícil que no tenga algún síntoma que lo diferencie de las alergias después de dos o tres días. Va a empezar con alguna molestia, dolor de garganta o va a levantar un poco de fiebre que va a hacer que el médico cuando pregunte sepa que no sea un cuadro alérgico”.

Por último, el profesor manifestó que “ante cualquier duda se contacten con su médico de cabecera, eventualmente algún alergólogo en esta época. No se queden con dudas, a veces uno tiene algo que parece una afección de vía aérea o una alergia que no responde a lo que habitualmente tiene que responder, consulten enseguida”.

