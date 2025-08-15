Alerta amarillo por frío extremo: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por bajas temperaturas y prevé una jornada con poca nubosidad.

De cara al cierre de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por frío extremo en el oeste de General Pueyrredon, pero a su vez con poca nubosidad Mar del Plata.

El día comenzará con una temperatura de 6º C y un cielo parcialmente nublado. Además, el viento soplará a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noreste.

Para la tarde de este viernes, el termómetro indicará el aumento de algunos grados, trepando hasta los 10º C. Asimismo, el viento incrementará su intensidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche, la temperatura predominante será de 7 grados, con un cielo que permanecerá parcialmente nublado.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios