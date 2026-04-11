Alerta en las escuelas: hay más de 50 episodios violentos por día

La cifra corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se registran peleas entre alumnos, amenazas y casos de bullying, entre otras situaciones. La problemática preocupa a docentes, familias y especialistas.

La violencia en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática extendida que preocupa a docentes, familias y especialistas: se registran en promedio unos 55 hechos por cada día de clases en el AMBA. Peleas entre alumnos, amenazas, bullying, acoso ùincluido el digitalù y episodios cada vez más graves forman parte de un escenario que gana intensidad dentro y fuera de las aulas.

En los últimos días, distintos casos reflejaron esa escalada, que excede los límites de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. En La Matanza, un adolescente de 15 años fue allanado tras amenazar con cometer una masacre en un colegio de Aldo Bonzi, donde difundió mensajes intimidatorios en un grupo de WhatsApp. A ese episodio se sumó la denuncia en Cipolletti contra el hijo de la diputada Lorena Villaverde, quien habría advertido que iría armado a la escuela para matar a sus compañeros, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y un operativo preventivo. En paralelo, en San Juan también se registraron amenazas que obligaron a activar protocolos de seguridad en establecimientos educativos.

En términos concretos, esos 55 hechos diarios detectados en el AMBA implican que en cada jornada escolar se producen decenas de situaciones conflictivas dentro o en el entorno de los establecimientos, que van desde discusiones y agresiones físicas hasta amenazas directas y situaciones de hostigamiento sostenido entre pares. La reiteración y frecuencia de estos hechos encendieron señales de alerta en la comunidad educativa.

A nivel nacional, la problemática también muestra cifras preocupantes. Distintos relevamientos privados estiman que se registran más de 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying por año, en un contexto donde la violencia ya no se limita al ámbito físico del aula, sino que se extiende a redes sociales y entornos digitales, amplificando su impacto y alcance.

Los datos disponibles reflejan, además, que el fenómeno atraviesa todos los niveles educativos. En escuelas primarias, más de la mitad de los alumnos reconoce haber presenciado situaciones violentas, mientras que un porcentaje significativo admite haber sido víctima de agresiones. En el nivel secundario, en tanto, seis de cada diez estudiantes identifican situaciones de discriminación o acoso, muchas veces acompañadas por insultos, amenazas o exposición en plataformas digitales.

Especialistas advierten que la violencia escolar presenta hoy rasgos más complejos que en años anteriores. Ya no se trata sólo de peleas espontáneas, sino de situaciones que incluyen planificación, circulación de mensajes intimidatorios y, en algunos casos, la intervención de grupos organizados o comunidades virtuales que promueven conductas agresivas.

Otro de los puntos señalados por especialistas es la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas y sistemáticas, lo que dificulta construir un diagnóstico preciso y diseñar políticas públicas efectivas. En muchos casos, los hechos no se denuncian formalmente o quedan circunscriptos al ámbito escolar, sin ingresar a registros centralizados.

Mientras tanto, las escuelas enfrentan el desafío de contener situaciones cada vez más complejas con recursos limitados, en un contexto social atravesado por tensiones que también se reflejan en el ámbito educativo. Para los expertos, la clave pasa por fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de intervención temprana y generar espacios de diálogo que permitan desactivar los conflictos antes de que escalen.

La reiteración de episodios y su creciente visibilidad consolidan una preocupación que ya no distingue entre instituciones públicas o privadas ni entre niveles educativos.

Fuente: Diario Popular

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