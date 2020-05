Alerta monóxido: la importancia de ventilar los ambientes y controlar los artefactos

A raíz de la llegada del frío, y el mayor uso de los artefactos para calefaccionar, piden dejar abiertas un poco las ventanas y llamar a gasistas matriculados para controlar los dispositivos de calefacción.

Especialistas recomiendan ventilar los ambientes y que gasistas matriculados controlen los artefactos de calefacción para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono.

“Se recomienda ventilar los ambientes para que se vaya el monóxido y entre el oxígeno. Consultar a un gasista matriculado para ver cómo están las instalaciones, que las ventilaciones no estén desconectadas, obstruidas y que estén como corresponde”, dijo el médico Hugo Vera.

Asimismo, recomendó “dejar siempre un poquito abierto para que se ventilen las instalaciones. En esta época que tenemos mal tiempo hace que estemos mas expuestos a tener una intoxicación con monóxido de carbono”.

“Ahora al estar más en casa existe más posibilidad de acumulación de monóxido de carbono. No todos tienen gas para los calefactores. Hay gente que se calefacciona con lo que puede. En esos casos pedimos más todavía que dejen una ventilación si o si para que no se junte este gas que no tiene olor, no irrita, no da ningún síntoma, por eso se lo llama el asesino silencioso”, destacó.

“Cuando da síntomas ya es tarde, la mayoría de las muertes por monóxido de carbono agarra a las personas durmiendo hasta que los encuentran algún familiar, o vecino”, manifestó el doctor Vera.

