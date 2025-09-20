Alerta naranja por tormentas en Mar del Plata

Clima en Mar del Plata: un sábado para no salir de casa

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que en Mar del Plata se dará un sábado 20 de septiembre con una máxima de 12 grados por la tarde con una mínima de 10 que se dio en la madrugada.

Según detalló la entidad en su sitio web, la jornada estará atravesada por un alerta naranja por tormentas. “El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h”, comunicó. Además, adelantó que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En cuanto a la humedad, será alta según el sitio especializado Weather.com: del 92% en la primera mitad y del 97% en la segunda. Además, detalló que la máxima será de 11 y la mínima de 9 grados.

Lo que viene

Según detalló el SMN, el domingo 21 la jornada mantendrá las malas condiciones y habrá un alerta amarillo por vientos en la tarde. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

