Alerta naranja por tormentas para el sudeste bonaerense: ¿Un anticipo de lo que se viene para Mar del Plata?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el sábado habrá hasta un 70% de chances de tormentas en la ciudad

Se aproximan jornadas complicadas en lo que al clima refiere en Mar del Plata y gran parte del territorio bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el sábado habrá hasta un 70% de chances de tormentas en la ciudad y además comunicó un alerta naranja y amarillo para la zona sur de la provincia.

Según la entidad, en la mañana del viernes “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

Para Mar del Plata, en tanto, se anticipa un sábado de “tormentas fuertes” (70%) y vientos de hasta 50 kilómetros por hora desde el sudeste. Además, el contexto invernal se completará con apenas 14 grados de máxima y los 10 de mínima.

Las malas condiciones comenzarán en la noche del viernes con tormentas “fuertes” (40%), mientras que en la última jornada hábil de la semana habrá también lluvias en la mañana.

Fuente: Ahora Mar del Plata

