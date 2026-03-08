Alerta por explosión frente a la embajada de EEUU en Oslo: temen que la guerra en Medio Oriente se mude a Europa

El estallido ocurrió durante la madrugada en la capital de Noruega y provocó daños materiales en la sede diplomática. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente, mientras se refuerza la seguridad en la zona

Un fuerte estallido registrado en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Oslo encendió las alarmas de seguridad en la capital de Noruega. El hecho ocurrió durante la madrugada y motivó un amplio operativo policial para investigar lo sucedido y descartar nuevos riesgos en el área.

Según informaron las autoridades, la explosión se produjo en el acceso al edificio diplomático y generó daños materiales menores, aunque no se reportaron personas heridas. El estruendo fue percibido por vecinos de la zona, quienes alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Tras el episodio, la policía local acordonó el sector y desplegó distintos recursos para analizar la escena. Equipos especializados comenzaron a realizar peritajes en el lugar para determinar el origen del estallido.

El caso también activó la intervención del Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega (PST), que decidió movilizar personal adicional para colaborar con la investigación y reforzar las tareas de vigilancia en torno a la representación diplomática.

Amplio operativo para esclarecer lo ocurrido en la embajada de EEUU

Luego del incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron perros rastreadores, drones y helicópteros para examinar el área y verificar que no hubiera otros artefactos peligrosos en las inmediaciones.

Testigos citados por medios locales indicaron que, tras la detonación, se pudo observar una columna de humo elevándose cerca del perímetro de seguridad de la embajada.

Pese al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, los investigadores evitaron por el momento establecer una relación directa entre el hecho y el conflicto que involucra a Irán en Medio Oriente.

El jefe de respuesta de emergencias, Mikael Dellemyr, explicó que aún es prematuro sacar conclusiones sobre el origen del incidente. “Es demasiado pronto para afirmar cualquier hipótesis”, señaló el funcionario, quien también indicó que no existían amenazas previas conocidas contra la embajada en los días anteriores.

Por su parte, el gobierno noruego expresó su preocupación por lo ocurrido. La ministra de Justicia y Emergencias, Astri Aas-Hansen, calificó el episodio como “inaceptable” y aseguró que las autoridades están destinando recursos significativos para esclarecer el caso y encontrar a los responsables.

La funcionaria también buscó transmitir tranquilidad a la población al remarcar que no hay indicios de que exista un peligro inmediato para los ciudadanos.

El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad internacional, en el que varias sedes diplomáticas de Estados Unidos alrededor del mundo han reforzado sus medidas de seguridad debido a la inestabilidad generada por los conflictos en Oriente Medio.

