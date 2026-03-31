Alerta por tormentas fuertes: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

El área cubierta por el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por condiciones de inestabilidad que afectarán la región durante este martes y se extenderán hasta la madrugada y la mañana del miércoles.

Según el organismo, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora de manera aislada y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, desde las autoridades difundieron una serie de recomendaciones preventivas para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales medidas, se aconseja evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones o terrazas y no sacar la basura fuera del horario permitido, para evitar obstrucciones en desagües.

Además, recordaron que ante cualquier situación de emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107 para solicitar asistencia.

🌧️#AlertaAmarilla 🟡 El Servicio Meteorológico Nacional informa que, para este martes, la madrugada y la mañana del miércoles, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente

fuertes.



Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones… pic.twitter.com/4HfqJ2Zn2S — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) March 31, 2026 Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios