Algo nublado pero caluroso: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 28 grados y cielo parcialmente nublado.

Último miércoles del mes y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con calor y cielo algo nublado.

Durante la mañana, la temperatura será de 25 grados, con vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte y cielo mayormente nublado.

En la tarde, el cielo despejará y la temperatura alcanzará su pico máximo: 28 grados. Asimismo, la intensidad de los vientos incrementará a entre 23-31 km/h, con ráfagas que se registrarán a entre 42-50 km/h.

Para la noche, finalmente, la temperatura bajará a 21 grados.

Fuente: Mi8

