ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN POR CAPTURA ACTIVA Y NUMEROS HECHOS DELICTIVOS

INTERVINIERON LA FISCALÍA N°1, DRA. MARÍA FLORENCIA SALAS; LA N°5, DR. ALEJANDRO PELLEGRINELLI; LA N°13, DR. MARIANO MOYANO; LA N° 14 DR. FERNANDO BERLINGERI Y EL JUZGADO DE GARANTÍAS N°1, DR. DANIEL DE MARCO.

El pasado 13 de abril, una mujer de 47 años se encontraba en su casa del barrio Las Américas junto a su familia, cuando escuchó detonaciones provenientes de la vía pública. Al asomarse pudo observar que el vehículo de su propiedad poseía varios impactos de arma de fuego. Lo mismo ocurrió el 22 de agosto, pero en esta ocasión, los disparos fueron dirigidos hacia la finca, impactando en la pared y en la ventana del frente. De igual modo, el 2 de septiembre, la femenina escuchó disparos, siendo ahora al observar por la ventana, que pudo advertir quién era el autor del hecho. La mujer se acercó entonces hasta la Comisaría 11ra, refiriéndole a los efectivos que el agresor resultaba ser una persona con la que poseía problemas de larga data (el mismo era su ex cuñado). A pocas cuadras de esta casa, otro vecino fue sorprendido mientras estaba durmiendo por tres sujetos masculinos, los que armados y con guantes en sus manos le sustrajeron ropa, dinero y algunos elementos de valor (dos de los cuales fueron aprehendidos en las inmediaciones el día del hecho). Tan solo un día después, dos masculinos portando un arma de fuego le sustrajeron una camioneta a su propietario, quien salía de peña bailable de Elcano y Avenida Carlos Gardel. Por poseer sistema de localización, el rodado fue hallado horas después. La recepción de cada una de las denuncias le permitió al personal de la Comisaría 11ra no sólo recabar información acerca de cada hecho en particular sino también relacionarlos, ya que resultaba común la identidad de uno de los autores. Tras completar la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para el allanamiento del domicilio donde se halló la camioneta sustraída y de la finca del masculino sindicado y su detención. Fue así que efectivos policiales de las Comisarías 11ra., con colaboración de las Comisarías 4ta., 12da. y del GAD irrumpieron en una vivienda del barrio José Hernández y en otra del barrio Don Emilio; en la primera de ellas se secuestraron elementos que habían sido sustraídos en el ingreso a la vivienda y del interior de la camioneta robada; en el segundo se procedió a la detención de HERNÁN DE LA CANAL (29) y al secuestro de pertenencias reconocidas por los damnificados de los dos últimos ilícitos como propias y de un vehículo Peugeot 208 el que poseía un pedido de secuestro activo solicitado desde la localidad de Morón del mes de diciembre del año 2.021 por el delito de Robo. El detenido contaba con una captura activa por el delito de Robo agravado por el uso de arma de fuego a requerimiento del Dr. Fernando Berlingieri; este magistrado ordenó que se notifique al masculino de la formación causa por el delito de mención y por Encubrimiento (en relación al Peugeot 208). En tanto el Dr. Mariano Moyano (quien tomó intervención en el ingreso y robo a la vivienda) dispuso la notificación de la formación de causa en el marco de la carátula Robo agravado en poblado y en banda. Por su parte, la Dra. María Florencia Salas (interviniente en las agresiones con arma de fuego al auto y rodado de la primera de las víctimas) dispuso que el detenido sea notificado de la formación causa por el delito de Abuso de Armas (tres hechos). Finalmente el Dr. Alejandro Pellegrinelli (con intervención en el robo de la camioneta) ordenó la notificación de la formación de causa por el delito de Robo calificado automotor. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

