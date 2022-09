Allanan vivienda en Autódromo y encuentran gran cantidad de elementos robados

El pasado 23 de agosto, una vecina del macrocentro denunció en la Comisaría 1ra que al ausentarse de su vivienda durante unas horas, habían ingresado a robar forzando la reja del balcón.

Las personas que ingresaron sustrajeron varias pertenencias, avistando la damnificada en la red social «Facebook» que se encontraba a la venta un Ipad de su propiedad.

Los efectivos policiales de esa dependencia comenzaron de manera inmediata las tareas investigativas, logrando individualizar el domicilio donde se hallaban los bienes.

Con la intervención del Dr. Leandro Arevalo de la Ufi nro. 07 y la autorización del Juzgado de Garantias en turno se llevó a cabo en la mañana de ayer el registro de una vivienda emplazada en el barrio Autódromo. Allí se hallaron parte de las pertenencias denunciadas y otras de las que no se pudo justificar procedencia, a saber:

-CPU Ryzen

-CPU Essense

-DNI a nombre de CABRAL MARCOS EZEQUIEL y CUELLO LUCIANO FELIX ALDO

-Tarjeta BBVA Francés, a nombre de COLOMBO GONZALEZ

-Atornillador eléctrico color celeste Makita

-Amoladora naranja Black and Decker modelo G720

-Agujereadora naranja Black and Decker modelo TM555_AR

-Sierra circular color amarilla De Walt modelo ZEJ235

-Agujereadora color mostaza

-Atornillador color azul Good Year

-Tres reflectores LED

-Seis notebook y netbook

-Una cámara digital Olympus modelo VG-160 con funda negra

-Pistola aire comprimido Gamo P-23 color negra y un rifle de aire comprimido

-9 reeles frontales y pescador rotativo.

Una pistola doble caño antigua (lechucera).

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de todos estos elementos, y que se transmita mediante los medios de comunicación a aquellas personas víctimas de ilícito que reconozcan algo de lo hallado como propio, que se acerquen a la sede de la Comisaría 1ra (Av. Independencia 1.751) o al Palacio de Tribunales (Almirante Brown 2.046 piso 7).

FUENTE: El Marplatense

