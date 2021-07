Allanan vivienda luego de un robo y encuentran 1 kilo de marihuana

Una importante cantidad de droga fue secuestrada en un operativo desarrollado como consecuencia de un robo ocurrido el pasado lunes, tras la denuncia de un morador de la vivienda a la que ingresaron para llevarse elementos de valor.

Todo comenzó el día lunes 19 de Julio cuando «un hombre de 44 años denunció en la Comisaria 12va que autores ignorados habían ingresado al garage de su casa del barrio Belisario Roldan y le rompieron la puerta de su camioneta para sustraerle una máquina fumigadora, una rueda de auxilio, llave cruz, crique, una estéreo marca Pioner y una caja de herramientas varias», detallaron.

Es así que a raíz de los hechos denunciados el Personal de la Comisaria 12va «inició una investigación logrando recabar datos referentes a que en una vivienda de calle Rauch al 3000, se estarían vendiendo los elementos sustraídos por lo que se solicitó a la fiscalía de intervención una orden de allanamiento para el domicilio, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías».

El procedimiento se llevo a cabo este martes por la tarde, por efectivos de Comisaria 12va que procedieron a «ingresar al domicilio mencionado y una vez en el lugar identificaron al morador, de 44 años quien tenia en su poder una serie de elementos de los cuales no pudo acreditar procedencia como así también una bolsa de papel madera con cannabis sativa por un peso de 996.1 grs por la que se le dio intervención a la fiscalía de estupefacientes», consignaron las fuentes de seguridad a este medio.

«Los elementos secuestrados fueron una fumigadora, dos cartuchos de escopeta, una tablet de color blanca con la pantalla astillada, un quepí de la policía, 7 neumáticos, dos cajas de herramientas una color negra con mango amarrillo, la cual en su interior contiene (3 llaves francesas, 7 llaves inglesas, 1 martillo, 2 pinzas pico de loro, 1 alicate, 2 destornilladores y un cúter), la segunda caja de color negro con mango color rojo contiene en su interior, (2 cucharas de albañil, 3 martillos, 1 maza, 1 pinza, 1 tenaza, 5 destornilladores, 1 corta fierro, 20 llaves fijas de distintas medidas), una cortadora de césped de color amarrillo marca sever bon, 4 estéreos, dos de ellos marca sony y 2 marca blaupunkt, 2 criquet, 3 llaves cruz de rueda, 3 juegos play station dos y un joystick, una potencia marca panasonic negra, un taladro marca bosh, una batería de auto, un parlante, y un inflador de neumáticos ”, detallaron.

Intervino la fiscalía de María Isabel Sánchez dispuso se notifique de la formación de causa por el delito de «encubrimiento» al aprehendido no adoptando medida restrictiva de la libertad.

Asimismo la fiscalía de estupefacientes dispuso que se lo notifique de la formación de causa por «tenencia ilegítima de estupefacientes» y que sea remitido a la Unidad Penal 44.

«Los elementos secuestrados no serán exhibidos hasta que non sean reconocidos por la víctima y lo que no sea reconocido por esta serán viralizados en portales de noticias, por así haberlo dispuesto la fiscalía», cerraron en el informe al que tuvo acceso este medio.

