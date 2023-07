Allanaron dos locales de compra y venta de chatarra: dos aprehendidos

Efectivos de las Comisarías 12da, 1era, 5ta, 8va, Policía Local, GRI, y personal municipal del área de Inspección General llevaron a cabo la inspección de locales de compra y venta de cobre-bronce- chatarras. Como resultado de los operativos, dos hombres de 53 y 47 años fueron aprehendidos.

En un comercio ubicado en Av. Arturo Alió al 2000, del barrio San Cayetano realizaron el secuestro de 3 llaves de paso de bronce, 8 trozos de caño de bronce/cobre de gas, 1 juego canilla cromado, 1 pico cromado de canilla, 1 canilla exterior gris, 1 regulador de gas de bronce, 2 bisagras de bronce, 2 picaportes bronce, 14 picaportes en L de bronce, cucharas de bronce, un tubo bronce estriado de 25cm y un perchero de bronce con tres ganchos.

El comercio fue clausurado, su propietario no pudo justificar la procedencia de los materiales no ferrosos, por lo que resultó aprehendido. Se labraron actuaciones bajo la carátula “Averiguación de Ilícito e Infracción a la Ley 13.564 (control de comercios y locales que realicen actividades con materiales no ferrosos)” . Intervino la Fiscalía nro. 04 a cargo de la Dra. Gómez quien dispuso que el aprehendido sea notificado de la formación de la causa.

En otro local ubicado en calle Alberti al 7500, barrio Coronel Dorrego, hallaron el cuadro de una moto, el cual al ser consultado por sistema informático policial arrojó un pedido de secuestro activo por el delito de “Hurto Agravado” solicitado desde la Comisaría 4ta de esta ciudad con fecha 06/07/2023.

El local fue clausurado y su propietario también resultó aprehendido. En este caso intervino la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, la Dra. Lorena Hirigoyen dispuso que se notifique al aprehendido de la formación de causa por el delito Encubrimiento.

