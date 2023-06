Alquileres: con un 102% de ajuste anual, martilleros aseguran que es urgente modificar la ley

El próximo mes se cumplirán tres años de la puesta en marcha de la ley de alquileres y partir de ese momento se inició un proceso de importante reducción de la oferta de propiedades en alquiler en todo el territorio nacional. El instrumento, que fue presentado con el objetivo de garantizar los derechos de los inquilinos, tuvo efectos perjudiciales para los mismos y actualmente los distintos sectores del arco político reconocen la necesidad urgente de modificar o suspender la ley.

La extensión a tres años de los contratos de alquiler y el ajuste anual, basado en el cálculo del Índice de Contratos de Locación emitido por el Banco Central, son señalados como los principales responsables del fracaso de la ley. Asimismo, actualmente se debate en la legislatura bonaerense un proyecto para regular los alquileres a nivel provincial, situación que pone en alerta a propietarios, inquilinos y martilleros locales.

Para conocer el estado de situación en Mar del Plata, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. Sobre este aspecto, el martillero expresó: “Actualmente, el mercado está muy complicado. Lo venimos diciendo desde el 2020, cuando se modificó esta ley que vino a complicar el mercado. La intervención del Estado fue negativa porque extendió el contrato a tres años y propuso un ajuste anual cuando se venían pautando semestralmente”.

En el mismo sentido agregó: “La ley puso trabas a los propietarios, que vieron la situación e hicieron uso de su derecho a retirar las propiedades del mercado. Hoy tenemos un mercado sin oferta, es muy poco lo que hay. Lo único que surge son departamentos alquilados por gente joven, que cuando se encuentran con este ajuste anual superior al 100% no tienen más remedio que volver a la casa de sus padres. Es un golpe para los que están intentando independizarse y hoy los únicos departamentos que aparecen son de personas que no pueden continuar afrontando los costos del alquiler. Tenemos algún propietario que pone su propiedad en alquiler porque ve una tranquilidad en ocupar su propiedad por tres años, pero realmente es muy poca la oferta y el proceso inflacionario imparable no ayuda. Lo más difícil de conseguir actualmente son departamentos de tres ambientes y casas”.

Por otro lado, Rossi se refirió a la imposibilidad que representa para los inquilinos afrontar el ajuste anual y dijo: “El índice de ajuste es elaborado todos los días por el BCRA y se aplica al año de celebrado el contrato. El año pasado nos preocupábamos cuando el índice llegaba a 70 u 80%. Hoy estamos en el 102% y como se toma la última inflación prevemos que muy pronto va a estar cerca del 110%. Sabemos que los sueldos no aumentan al mismo ritmo, la gente va perdiendo poder adquisitivo y cada vez le cuesta más pagar un alquiler que representa el componente más elevado de su costo de vida. Nosotros intentamos mediar en esos casos, ir pactando ajustes escalonados con los propietarios a partir de la situación caso a caso. Es un trabajo artesanal que hacemos para acompañar a las partes, sobre todo a los inquilinos que son los más desprotegidos en esta situación”.

Asimismo, mencionó otras estrategias que utilizan para asistir a los inquilinos y dijo: “Buscamos propuestas para las personas que no tienen garantías, hay un servicio de garantías inmobiliarias que es una iniciativa del Colegio de la provincia y cuando no llegan al monto total se les hace una financiación. Pero lo que es importante destacar es que más allá de eso, alquilar es un proceso costoso en muchos sentidos. Hablamos de garantía, depósito y mudanza, todo esto es difícil, tiene un costo muy alto y por eso normalmente el inquilino trata de mantenerse en el lugar”.

“Es un mercado muy difícil en un tema tan central como es la vivienda. La educación, la salud, la seguridad son todos temas importantísimos, pero la vivienda es un tema central que genera mucha incertidumbre y hay que resolverlo urgente. Es urgente modificar la ley con ajuste semestral y permitir al propietario volver a poner las propiedades en alquiler”, afirmó.

Proyecto en la legislatura provincial

El proyecto que se debate actualmente en la legislatura bonaerense evitaría a los inquilinos tener que afrontar los gastos de comisión inmobiliaria, los pedidos de informes al registro de la propiedad, los costos de certificación de firmas y averiguación de informes de garantías, entre otros costos de gestoría. Si se aprueba, todos esos gastos correrán por cuenta de los propietarios o de las inmobiliarias.

Sobre esta iniciativa, Rossi opinó: “Lo vemos como un parche, una medida oportunista, porque realmente no soluciona el problema. Este proyecto entre otras cosas propone eliminar honorarios en inmobiliarias, con lo cual es una intervención del Estado sobre honorarios profesionales. Al margen de eso, no ayuda en nada y genera más carga en el propietario y complica más la oferta de propiedades”.

Por otro lado, el martillero explicó que existe otro proyecto que “busca estimular con la reducción de impuestos la oferta de propiedades y ese nos parece que es el camino correcto. En lugar de seguir pensando gravámenes, busca dar algún beneficio al propietario y dejarlo más holgado. Sobre esto quiero destacar que la mayoría de los que alquilan no son empresarios que tienen una gran cantidad de propiedades, sino personas que tienen un departamento y lo quieren mantener o tener algún ingreso extra. Esperamos alguna propuesta inteligente en materia de ley de alquileres para que esto se pueda ir encaminando”.

El costo de alquilar hoy en Mar del Plata

Consultado respecto de los valores que se manejan actualmente en la ciudad, Rossi detalló: “Hoy un departamento de un ambiente inicia en los 50 mil pesos. Un dos ambientes ronda los 70 mil y tres ambientes de 100 mil pesos para arriba. Hablamos de departamentos estándar, propiedades de más de 30 años en la zona del centro o macrocentro. A estos valores en algunos casos los propietarios les suman el valor de las expensas. Y También los servicios de luz, gas y agua que son los que históricamente siempre se venían cobrando”.

