Alquileres en Mar del Plata: cuánto aumentarán en diciembre

Los contratos de alquiler que deben actualizarse en diciembre en Mar del Plata registrarán incrementos de acuerdo con la periodicidad pactada en cada contrato y según la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL).

En los acuerdos con ajuste anual, la suba será del 39% por ciento al 1º de diciembre. Los datos fueron aportados por el martillero marplatense Diego Del Valle.

Para quienes tienen actualización semestral, la variación será de 14 por ciento. En tanto, los contratos con ajuste cuatrimestral marcarán un incremento de 8% por ciento al 1º de diciembre.

Por último, quienes deban actualizar en modalidad trimestral afrontarán un aumento del 6 por ciento en diciembre.

