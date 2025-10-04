Alvarado, condenado al descenso: fue vapuleado por Arsenal en Sarandi y jugará el Federal A

El conjunto de Marcelo Vázquez no pudo contra el equipo del Viaducto, recibió 2 goles en los primeros 5′ y volverá a jugar en la tercera categoría del fútbol argentino tras 6 años

Alvarado no pudo contra el ya descendido Arsenal en el Viaducto y fue condenado al descenso: perdió 5 a 0 en Sarandi y jugará el Torneo Federal A el año siguiente.

El «Torito» llegó a la última fecha de la Primera Nacional con la obligación de quedarse con los tres puntos y esperar a que Almagro pierda ante Güemes.

Sin embargo, los de Marcelo Vázquez no lograron cumplir su cometido y sufrieron un baldazo de agua fria desde el vestuario: en los primeros 5′, el dueño de casa se puso 2 a 0 con goles de Emiliano Purita y Tomás González.

Lejos de empardar las acciones, los planes del conjunto marplatense siguieron complicándose: Matías Mansilla, sobre el cierre de los primeros 45′, fue expulsado.

Ya en la segunda mitad, a 20′ del final, Esteban Fernández puso el 3 a 0 para los de Darío Franco, mientras que Gonzalo Klusener sentenció el 4-0 sobre los 35′ del complemento y Lucas Mihovilcevich ratificó el 5-0 a 3′ del final.

De esta manera, Alvarado culmina su campaña en la última posición de la Zona A con 33 puntos, a uno de Arsenal y producto de 6 triunfos, 15 empates y 13 derrotas, con 18 goles a favor y 32 en contra.

Ambos dirán presente en la tercera categoría del fútbol argentino: el Arse, en la B Metropolitana, mientras que para el equipo de avenida Jara significará volver a disputar el Federal luego de 6 años.

Fuente: Mi8

