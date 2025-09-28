Alvarado empató y definirá la permanencia en la última fecha

Igualó de local 0 a 0 con All Boys y el sábado visitará a un Arsenal que llegará descendido. Tendrá que ganar y esperar

Tras el empate 0 a 0 con All Boys de local de este domingo, el apasionante final de la pelea de Alvarado por la permanencia en la Primera Nacional tendrá un último capítulo el próximo sábado cuando el “Torito” visite a Arsenal, que este domingo sentenció su descenso.

El elenco marplatense, entonces, definirá con Almagro al segundo elenco que perderá la categoría. Los partidos se jugarán el sábado a las 15.30 horas.

Alvarado deberá ganarle a Arsenal de visitante y esperar que Almagro no supere a Güemes en Santiago del Estero. Si empata y Alvarado triunfa, habrá un partido mano a mano con el “Torito” y si pierde, el elenco marplatense mantendrá la categoría.

El entrenador, Marcelo Vázquez, decidió iniciar el partido con Emmanuel Gómez Riga en el arco; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo en el fondo; Julián Ascacibar, Matías Mansilla y Juan Pablo Gobetto como volantes; Tomás Bolzicco, Marco Miori y Joaquín Susvielles en la delantera.

El “Torito” comenzó plantado en campo rival y generó la primera chance clara con Bolzicco, quien definió alto tras un tiro de esquina. La más clara llegó a los 37 minutos, con un tremendo tiro de Mansilla que dio en el palo derecho.

En el complemento, llegó una clara de All Boys con el cabezazo de Gallo que fue a las manos de Gómez Riga. Luego, Vázquez decidió el ingreso de Enzo Martínez por Aleo y el paraguayo Derlis Ortiz en reemplazo de Bolzicco.

A los 25´, All Boys asustó con un cabezazo de Salas que dio en el travesaño. Luego entró Diego Becker por Mansilla, aunque el “Torito” perdió tenencia y protagonismo. Por eso, entraron Agustín Bolívar y Thomas Amilivia por Miori y Ascacibar.

Sobre los 37 minutos, Amilivia lo tuvo, pero el arquero Ramírez desvió al córner. Tras el tiro de esquina, Becker metió el centro y el delantero no pudo empujarla a la red.

Sobre el cierre se dio un tumulto en el que se fueron expulsados Gobetto en Alvarado y Rodríguez en All Boys.

El resto

Los otros choques definitorios que se jugaron este domingo fueron el triunfo de Deportivo Madryn en el sur con Arsenal por 2 a 1; el empate de Almagro 0 a 0 con Patronato en Paraná y el triunfo de Güemes en Santiago del Estero ante San Miguel. Las últimas posiciones quedaron de la siguiente manera: Ferro y All Boys 38 puntos, Güemes 37 y Quilmes Almagro 35, Alvarado 33 y Arsenal descendido 31. El “Cervecero” jugará a las 20.30 horas.

Lo que queda

En la última fecha chocarán Arsenal – Alvarado, All Boys – Los Andes, Patronato – Ferro y Almagro – Güemes. Todos los partidos se jugarán el sábado a las 15.30 horas.

