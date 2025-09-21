Alvarado ganó después de ocho partidos y sueña con permanecer

Venció 1 a 0 a Los Andes, y aunque sigue en descenso, superó a Arsenal en la tabla y recortó sobre Güemes y Almagro

Alvarado cortó una mala racha de ocho partidos sin victorias y superó 1 a 0 a Los Andes en el Minella para ilusionarse con la permanencia en la Primera Nacional.

Con la victoria, el “Torito” llegó a 32 puntos y sigue en zona descenso, pero superó a Arsenal (31) y recortó sobre Güemes de Santiago del Estero (33 y juega este lunes) y Almagro (34 puntos).

El director técnico, Marcelo Vázquez, eligió como iniciales a Emmanuel Gómez Riga en el arco; Facundo Ardiles, Brian Blasi, Agustín Irazoque y Agustín Aleo en el fondo; Julián Ascacibar, Matías Mansilla y Juan Pablo Gobetto como volantes; Tomás Bolzicco, Marco Miori y Joaquín Susvielles en la delantera.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del primer tiempo con el gol en contra del defensor Francisco Marco, quien saltó a cabecear junto con Bolzicco y venció a su arquero Sebastián López.

Luego de lograr el gol de la ventaja, el “Torito” tuvo dos chances más, pero el arquero visitante se erigió en figura y evitó la caída de su valla. Después, Los Andes llevó peligro por intermedio de Asenjo, pero no pudo empatarlo.

En el complemento, a los 17 minutos, Vázquez sacó a dos delanteros y puso un defensor y un atacante: dejaron la cancha Susvielles y Bolzicco e ingresaron Tomás Fernández y Thomas Amilivia. Tres minutos más tarde, se lesionó Gobetto e ingresó Agustín Bolívar.

En la recta final, Alvarado fue cediendo terreno, aunque no sufrió. De todas maneras, perdió muy rápido la pelota y no fue preciso cuando tenía espacios.

Sobre los 36´, Facundo Ardiles se encontró con la pelota tras un centro picante de Aleo y no pudo acertarle al arco. Aleo, en la siguiente, salió para ser reemplazado por Diego Becker.

Sobre los 42´ se salvó el “Torito” del empate ya que Rodríguez definió “mordido” entrando al área chica y contuvo Gómez Riga. A los 45´, cuando se habían adicionado seis minutos, la pelota dio en el travesaño tras el remate de Segalerba.

Lo que le queda

En la fecha 33, el elenco marplatense volverá a jugar en casa con All Boys con la necesidad de ganar y en la 34 y última, visitará a Arsenal de Sarandí definiendo su suerte.

Fuente: ahoramardelplata

