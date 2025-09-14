Alvarado perdió ante el líder y evitar el descenso de categoría empieza a parecerse a un milagro

Alvarado extendió la racha negativa de buenos resultados y de goles: perdió 1 a 0 en condición de visitante ante Deportivo Madryn y se mantiene en zona de descenso cuando ahora solo quedan tres partidos para llegar al final de este torneo de Primera Nacional.

Ocho partidos sin ganar y seis sin convertir acumula el equipo marplatense que esta vez sufrió la derrota con un gol de penal que convirtió Bruno Pérez, de penal, cuando transcurrían 34 minutos del primer tiempo.

El encuentro estuvo precedido de algunos incidentes en el exterior del estadio del local, donde hinchas se enfrentaron a golpes de puño e incluso con algunas armas blancas, según se advirtió en algunos videos que circularon en redes sociales.

El futuro es más que crítico para el conjunto marplatense porque no suma y sí, en esta oportunidad, lo hizo el Deportivo Güemes, uno de los otros dos equipos que están con la soga al cuello en términos de riesgo de descenso. El otro es Arsenal, que tiene 31 puntos y en la última fecha será rival de Alvarado, que suma 29 y está último en su zona.

El líder lo ganó con poco. Ese penal que fue determinante. Con eso hizo diferencia y luego se dedicó a mantener un resultado que el rival nunca logró poner en riesgo porque Alvarado no encuentra caminos, no muestra reacción y mucho menos efectividad, que se refleja como nunca esa sequía de más de 540 minutos sin gritar un gol.

En estos próximos tres partido deberá sumar si o sí y fuerte, además de necesitar derrotas de sus rivales en este mini torneo con el “club de los de abajo”, que además tiene a Ferrocarril Oeste, otro de los que anda comprometido con el descenso.

Fuente: ahoramardelplata Fotos: @maxijonas @feldman_da

