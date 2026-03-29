Alvarado se hizo fuerte en el Minella: triunfo clave para recuperar la sonrisa

En una tarde donde la efectividad aérea fue la gran protagonista, Alvarado derrotó con autoridad a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2-0. El encuentro, válido por la segunda fecha de la Zona 4 del Torneo Federal, marcó el reencuentro del conjunto marplatense con su público en el estadio José María Minella y le permitió sumar sus primeros tres puntos del certamen.

El «Torito» golpeó de entrada y no dio tiempo a la especulación. Apenas se jugaban 4 minutos del primer tiempo cuando, tras un preciso centro de Gutiérrez, Facundo Centurión se elevó más que todos y, de cabeza, sentenció el 1-0 parcial. La ventaja temprana le dio al local la tranquilidad necesaria para manejar los hilos del partido.

La fórmula del éxito se repitió a los 24 minutos. Nuevamente Gutiérrez se hizo cargo de la ejecución de una pelota parada y, esta vez, fue Tomás Fernández quien ganó en el área rival. Con un frentazo certero a la red, amplió la diferencia y desató el festejo en las tribunas marplatenses.

Con este resultado, el equipo dirigido técnicamente logró sacudirse el polvo tras el tropiezo del debut (caída 2-0 ante Olimpo en Bahía Blanca). La solidez defensiva y el aprovechamiento de la pelota detenida fueron los pilares de una victoria necesaria para acomodarse en la tabla.

Sin demasiado tiempo para celebraciones, Alvarado ya pone la mira en su próximo objetivo: el fin de semana que viene viajará a Viedma para enfrentar como visitante a Sol de Mayo, buscando ratificar lo hecho en casa y empezar a construir una racha positiva.

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