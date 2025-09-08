Álvarez Rodríguez: “los bonaerenses le dieron un aval a nuestra gestión”

La Jefa de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez puntualizó hoy en declaraciones radiales que “ayer domingo tuvimos una elección histórica ya que es la primera vez desde el 2005 el Peronismo gana una elección Legislativa en provincia. Donde se ganó en 104 de los 135 municipios bonaerenses, estamos habiendo escuchado como se expresó el pueblo y como dio un aval a esta gestión de gobierno de Axel (Kicillof) que es muy diferente a todo lo que hemos conocido en provincia”.



“El gobernador tiene la responsabilidad de gobernar a 17 millones de bonaerenses y esa responsabilidad hace que él tenga que plantear la necesidad de un dialogo con el presidente Javier Milei, ya que es de un dialogo que aqueja a la provincia” expresó.

Álvarez Rodríguez no dudó en decir “nosotros siempre hemos estado abiertos, lo que pasa es que el gobierno Nacional no tiene funcionarios estables por eso no se puede gestionar. Ningún intendente cuando tiene un problema relacionado con tema nacional llama y no tiene una respuesta y los gobernadores tampoco”.



“Todo excede a Axel, ya que son los gobernadores de todas las provincias y todos los signos políticos los que tienen el mismo problema: un gobierno Nacional que está ausente, que ejerce violencia política y que es autoritario en todas sus decisiones, esta en la timba financiera y hasta ejerce la corrupción” puntualizó al ser consultada por la situación que es un común denominador en todo el pais.

A la provincia de Buenos Aires el gobierno de Milei nos robó “12 billones de pesos que eran de los bonaerenses y eso requiere que se pueda hablar con los funcionarios y que nuestro gobernador pueda hablar con el presidente para hablar todo lo que esta pendiente”.



De cara al escenario Nacional, la funcionaria dijo “Axel y el peronismo de la provincia hoy representan una esperanza ya que en la provincia de Buenos Aires hay una gestión que demuestra que se pueden hacer las cosas de otra forma” al tiempo que sostuvo “ante el ajuste salvaje de Milei que ataca a las personas con discapacidad, a los jubilados, a los laburantes, estudiantes a las mujeres de la diversidad, se puede ser escudo y red de los bonaerenses y marcar esa diferencia de modelos es lo que se reconoció el domingo 7 con el voto”.

“La responsabilidad para nosotros son los dos años de gobierno y las elecciones del 26 de octubre, donde desde hoy nos pusimos a trabajar muy fuerte para hacer lo que tenemos que hacer” consideró la sobrina nieta de Eva Perón.



Además la Jefa de Asesores expresó “Axel es un gobernador que me conmueve y fue quien dio cinco vueltas a la provincia de Buenos Aires, no de visita social sino inaugurando escuelas, centros de salud, rutas y apoyando a la producción con créditos. El todo el tiempo pensando como ´atajar esto´ que el gobierno Nacional nos hace a todos y que es muy difícil de revertir si Milei no cambia de rumbo que es lo que las urnas le dijeron”.

“Milei a elegido a Axel Kicillof como blanco de toda su furia desde el día que asumió. Esto no es un blanco aislado porque los miércoles golpea a los jubilados, todos los días esta cerrando una Pyme o comercio y no ve la desesperación de muchos que no llegan a fin de mes y eso es lo que el presidente tiene que escuchar” señaló.



Para finalizar, no dudó en resaltar “el mismo ajuste que hizo Mauricio Macri cuando fue presidente, lo está haciendo Javier Milei con el endeudamiento con el fondo, con la fuga de capitales que son recetas que nos llevan al mismo lugar de siempre”.

