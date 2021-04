Amalfitano: «Es necesario que el Municipio exija a las empresas que se sanitice correctamente y se garantice la ventilación en los colectivos»

El concejal Vito Amalfitano, uno de los impulsores de ambas propuestas legislativas, expresó: “Es necesario desarrollar acciones que tiendan a reforzar los controles y los cuidados a los vecinos. Es imperioso que Montenegro implemente medidas concretas, de lo contrario estamos yendo a un seguro retroceso de fase en la ciudad”.

Desde el bloque señalaron, además, que el sistema sanitario, tanto público como privado, ve cada vez más limitado el número de camas para poder dar respuesta a los contagios. “Es fundamental que se concientice a la población para que la gente tenga dimensión del momento que estamos viviendo”, señalaron.

“Los cuidados para atenuar los efectos de la pandemia no se cumplen en muchas áreas en Mar del Plata y Batán y una de las más visibles es el transporte público de pasajeros. Por eso presentamos dos proyectos, considerando lo que vemos todos los días en los colectivos, no hay distanciamiento social, no se cumple con los protocolos, y tampoco con la limpieza y la ventilación necesaria”, expresó el concejal Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Movilidad Urbana.

Por último el edil hizo referencia a las iniciativas: «En uno de los proyectos le solicitamos al Departamento Ejecutivo que establezca y/o refuerce de manera urgente todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en las unidades de colectivos que, en definitiva, es una reiteración de lo que solicitamos el año pasado con presentaciones similares”. Y agregó sobre la segunda de las iniciativas: «es necesario que el Municipio exija a las empresas concesionarias que se sanitice correctamente y se garantice la ventilación cruzada en las unidades, que es una medida que reduce considerablemente las posibilidades de contagio».

