Amalfitano: “Falta un plan integral de seguridad local”

Este jueves, en sesión, se volvió a prorrogar por unanimidad la Emergencia contra la Violencia por motivos de Género y Diversidad. A partir de esta ampliación, dentro de seis meses el Ejecutivo deberá informar el estado de avance y cumplimiento de la misma. «Seguimos en emergencia porque los gobiernos municipales de Cambiemos no hacen ni hicieron», se lamentaron desde el Frente de Todos.

Desde el Frente de Todos manifestaron que “en Mar del Plata hay 1126 cámaras y un intendente que antes de las elecciones iba a monitorear todo desde el COM, pero resulta que los delitos más graves de los últimos tiempos suceden donde esas cámaras no funcionan o no se ven». «La ciudad necesita un plan integral local de seguridad que hoy no existe”, expresó el concejal Vito Amalfitano, tras la presentación del bloque de dos proyectos con relación al área y el reclamo por la creación de la Comisión de Seguridad y Protección de la Comunidad.

“Nuestros vecinos y vecinas, comerciantes, quienes se quedan en casa y quienes deben salir a trabajar -la comunidad en general- necesita sentirse más protegida hoy en Mar del Plata y Batán”, añadió Amalfitano. En efecto, el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos presentó dos proyectos vinculados a la Seguridad que incluyen un pedido de informes sobre las demandas formales que hizo el Ejecutivo Local al Ministerio de Seguridad provincial y, además, la solicitud de documentación referida a pagos y gastos generados durante la presencia de miembros de la Gendarmería Nacional en Chapadmalal desde septiembre del año pasado.

En este marco, se reiteró la necesidad de reclamar un plan integral para el área y la creación de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana que dé respuestas a la desprotección que sienten actualmente nuestras vecinas y vecinos.

“Antes que nada, en Mar del Plata y Batán falta hoy un plan que surja de la secretaría local, pero también necesitamos información sobre lo que realmente se gestionó y es por eso que solicitamos al Departamento Ejecutivo que remita copias de todas las demandas formales que hubiera elevado hacia el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde el inicio de la actual administración”, expresó el concejal Vito Amalfitano, autor de los proyectos.

«El Secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, conoce los mecanismos institucionales para llevar adelante este tipo de pedidos. Él estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Conoce que corresponde elevar los pedidos respetando la jurisdicción de cada nivel del Estado y que el camino correcto no es de ciudad a Nación. Queremos saber si se efectuaron las instancias correspondientes hacia el Ministerio de Seguridad de la Provincia, y es por eso que solicitamos esta información; la claridad es fundamental en un tema tan sensible para la sociedad como la seguridad”, aseguró el edil del Frente de Todos.

“Este tema tan movilizante no debe resumirse sólo a un pedido de más fuerzas federales: se debe saber por qué se piden y para qué y cuál es el programa de seguridad local para los 2000 policías que ya hay disponibles, independientemente de los cerca de 300 afectados por la pandemia, y qué se hace, por ejemplo, con las cámaras de seguridad que no funcionan, tras graves hechos de público conocimiento que sucedieron recientemente ante ellas», sostuvo.

“Reafirmamos, además, nuestro pedido para la creación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad destinada a promover y fomentar la creación y fortalecimiento de canales de trabajo y diálogo con otras dependencias municipales, con otros municipios, la Provincia y la Nación respecto a la Seguridad Pública. Una ciudad como Mar del Plata y Batán necesitan de forma urgente una Comisión de Seguridad y un plan de seguridad integral que pueda brindar respuestas a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos; esa comisión es una de las herramientas institucionales con las que debe contar la ciudad para este tema tan importante”, finalizó el concejal.

