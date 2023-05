Amalfitano: «Montenegro tuvo 2.300 millones en el banco y no hizo nada para recuperar el estadio»

Vito Amalfitano, concejal del Frente de Todos, cuestionó que entre los fondos descubiertos no se hayan invertido, entre otras cosas, los 13 millones de pesos necesarios para el estudio técnico que se requiere para encarar la puesta en valor del Minella.

Vito Amalfitano, concejal del Frente de Todos, cuestionó que al descubrirse que el intendente Guillermo Montenegro guardó 2.300 millones de pesos en el banco al cerrar el último ejercicio municipal, no se hayan destinado los 13 necesarios para realizar el estudio técnico que se requería para determinar los pasos a seguir para la puesta en valor del estadio José María Minella, principal escenario deportivo del Municipio, hoy en un estado de abandono.

“En el último ejercicio el gobierno de Montenegro tenía 2.300 millones de pesos guardados para maquillar la rendición de cuentas y estuvo 3 años sin poner siquiera 13 millones para un estudio técnico imprescindible para saber qué hay que hacer con el Minella, que más que fútbol es trabajo, turismo y promoción para Mar del Plata”, expresó Amalfitano, a propósito de la Rendición de Cuentas 2022.

“El José María Minella está en estado de abandono durante el gobierno de Montenegro y desde que el propio Emder le pidió una ‘rebaja’ a la Universidad Nacional de Mar del Plata sabemos que con 13 millones tendríamos un estudio técnico imprescindible para saber qué hay que hacer con el estadio, más allá del supuesto convenio con AFA que nunca terminamos de conocer”, añadió Amalfitano.

«Se prefirió guardar 2.300 millones para maquillar números en lugar de, por ejemplo, destinar 13 para encarar de una vez por todas el estudio que necesita con urgencia el estadio», insistió.

“13 millones de 2.300 para que no sigan corriendo peligro quienes todavía trabajan debajo de una tribuna clausurada. Montenegro no solo no decidió nada sobre eso sino que se desperdició un propuesta de la Provincia al respecto”, detalló el concejal del Frente de Todos.

“Durante casi 3 años años supimos de esos 13 millones, el gobierno de Montenegro siguió guardando el dinero, no incluyó ese estudio en el presupuesto municipal de los últimos ejercicios y entonces el gobernador Kicillof ofreció hacerse cargo, con la inclusión del Minella en el Programa de Fortalecimiento de Escenarios Deportivos de la Provincia y ahí el intendente anunció un acuerdo con la AFA que hasta el momento no se concretó y del que no conocemos detalles”, agregó.

“El Minella no es fútbol, o no es solamente fútbol. Es trabajo para los marplatenses, ingresos por turismo, gastronomía, hotelería, publicidad gratuita para la ciudad si hubiéramos tenido el Mundial Sub 20, por ejemplo. Hace cuatro temporadas que no hay torneos de verano después de 50 años de una clásico de la ciudad como el fútbol de verano. Y eso es dinero que no llega a Mar del Plata”, afirmó.

Mientras tanto, el Minella sigue con su tribuna cubierta inhabilitada desde septiembre de 2021 por los serios riesgos que genera el deterioro de la estructura del techo. Desde entonces Mar del Plata quedó sistemáticamente afuera de la posibilidad de recibir torneos internacionales y eventos de magnitud como los que durante años se desarrollaron aquí y generaron divisas y promoción turística para la ciudad.

En julio de 2022, el gobernador Axel Kicillof informó que la provincia se haría cargo del estudio técnico necesario para determinar los pasos a seguir para la puesta en valor del Minella.

Pero un mes después, Montenegro desestimó esa ayuda y anunció un acuerdo con la AFA para encarar la reestructuración del estadio marplatense. Sin embargo, desde entonces, el oficialismo nunca presentó en el Concejo Deliberante los alcances de dicho «acuerdo» ni los pasos a seguir. Y el Minella sigue sufriendo día a día la desidia de un gobierno que hasta aquí prefirió darle la espalda.

