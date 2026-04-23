Amenaza de bomba y pago millonario en la Escuela 18: «No es una broma si tiene implicancias penales»

Un adolescente hizo una amenaza de bomba y sus padres deberán costear $3 millones por el operativo. La directora explicó cómo avanzarán de ahora en más para prevenir situaciones violentas.

Dos días después de la amenaza de bomba que obligó a evacuar la Escuela Secundaria Nº 18 «Astor Piazzolla», la directora de la institución, Verónica Castro, conversó con Canal 8 y puso el foco en el abordaje institucional posterior y en la necesidad de reforzar la prevención para que la escuela siga siendo un espacio de cuidado para los estudiantes.

Al recordar lo ocurrido, explicó que todo comenzó cerca de las 12.40 del martes, en el horario de salida del turno mañana, cuando un oficial de Policía se presentó en el establecimiento para informar que había ingresado una denuncia al 911. Como la escuela no tiene teléfono, la advertencia no llegó directamente a la institución. “Me informan que venía el equipo antiexplosivos y que teníamos que evacuar la escuela inmediatamente”, relató.

Según contó, el edificio fue desalojado en menos de cinco minutos, en un momento en el que todavía permanecía dentro parte del alumnado porque algunos cursos seguían con quinta hora. Después llegó el personal especializado, revisó todo el establecimiento, no encontró ningún elemento y se labró el acta correspondiente. Horas más tarde identificaron al adolescente que había hecho la amenaza, por lo que su familia deberá hacerse responsable de pagar $3.000.000 por el operativo desplegado.

Más allá de ese episodio, Castro insistió en que el tema debe leerse con seriedad y no como una simple broma. “Somos una escuela, acá somos todos docentes, no policías”, afirmó. Y agregó: “Queríamos abordarlo con seriedad, no es una broma si tiene implicancias penales”.

La directora sostuvo además que no se trata de una situación aislada de la Secundaria 18. “No es un caso aislado en la 18 sino que se da en muchas instituciones de la ciudad y el país”, señaló.

En ese marco, explicó que la escuela ya venía trabajando sobre convivencia y que ahora el objetivo es profundizar esa tarea para bajar la ansiedad en la comunidad educativa. Con esa idea, indicó que el tema se trabajó en las aulas junto con los docentes y que también habrá una intervención con el centro de estudiantes. “Queremos tener una mesa de diálogo y que los chicos puedan escucharse entre ellos”, explicó.

Castro también se refirió al cuidado cotidiano dentro de la escuela y dejó en claro que, aunque no hubo episodios de portación de armas, no quieren esperar a que ocurra algo grave para actuar. “Ponemos todas las estrategias para construir un territorio de paz, la escuela es el lugar seguro de los chicos”, concluyó.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios