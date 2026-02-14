Amenazas para San Valentín 2026: El amor está en el aire, y también los estafadores

Con la llegada del Día de San Valentín 2026, la gente recurre a las compras en línea, las citas digitales y las ideas de regalos de última hora. Desafortunadamente, los cibercriminales también están haciendo lo mismo. Los investigadores de Check Point han identificado un fuerte aumento en sitios web de phishing con temática de San Valentín, tiendas fraudulentas y plataformas de citas falsas diseñadas para robar datos personales e información de pago.

Un pico estacional en los dominios con temática de San Valentín

De marzo a diciembre de 2025, el promedio de nuevos dominios relacionados con San Valentín fue de 474 al mes. Sin embargo, en enero de 2026, los registros ascendieron a 696, un aumento del 44 %. Tan solo en los primeros cinco días de febrero, los investigadores detectaron 152 dominios adicionales, un aumento adicional del 36 % en el promedio diario en comparación con enero. Casi todos (el 97,5 %) permanecen sin clasificar, lo que significa que podrían activarse para usos maliciosos en cualquier momento. Los atacantes construyen estos dominios en torno a términos de búsqueda comunes como «regalos de San Valentín» u «ofertas económicas de San Valentín», lo que aumenta la probabilidad de que parezcan confiables para los compradores con prisa. Muchos podrían permanecer inactivos hasta días antes del 14 de febrero para maximizar su impacto.

Tiendas falsas que parecen demasiado buenas para ser verdad

Un ejemplo es funkovalentine[.]club, un sitio registrado en enero de 2026 que estaba activo, aunque ya no está disponible. Presentaba un diseño de comercio electrónico completo, categorías de productos, precios, páginas de pago y una gama de productos atractiva, aunque sospechosamente amplia (por ejemplo, relojes y artículos de decoración). El nombre de dominio probablemente busca generar confianza al parecerse tanto a la marca Funko (conocida por sus coleccionables de la cultura pop) como a las compras de San Valentín, una táctica que los atacantes suelen usar durante las festividades. A pesar de su apariencia profesional, el sitio era malicioso y estaba diseñado para robar credenciales e información de pago. Estafas románticas y sitios de citas similaresLas estafas románticas también están en aumento. En enero de 2026, investigadores encontraron 710 dominios de citas similares que suplantaban la identidad de plataformas importantes como Tinder, un aumento del 9 % con respecto a diciembre. Algunos son inofensivos por ahora, pero muchos podrían volverse maliciosos rápidamente.

Un caso notable, tinnder[.]cfd, clonó la marca de Tinder y su interfaz de deslizamiento habitual mediante un simple truco tipográfico, todo con el objetivo de robar las credenciales de inicio de sesión de personas que buscan conexiones genuinas. Por qué San Valentín es un objetivo prioritario

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la naturaleza emocional del Día de San Valentín: la gente siente urgencia, emoción, soledad y anticipación. Esta combinación genera clics más rápidos, compras más arriesgadas y menos escrutinio.

Al mismo tiempo:Las compras de regalos en línea se disparan.La actividad de citas aumenta.Los atacantes pueden activar rápidamente dominios recién registrados para campañas cortas de alto impacto.La suplantación de marca (Funko, Tinder y otras) hace que los sitios web falsos parezcan familiares y confiables.

Juntos, estos elementos crean la tormenta perfecta para que prosperen las estafas estacionales.

Cómo mantenerse seguro este Día de San Valentín

Unas simples precauciones pueden ser muy útiles:

Limítese a tiendas de confianza: Evite tiendas desconocidas, especialmente si el nombre de dominio tiene temática de San Valentín o la oferta parece inusualmente barata.Revise las URL: Preste atención a pequeños errores ortográficos como «tinnder» en lugar de «tinder». En caso de duda, escriba el sitio web oficial manualmente.Tenga cuidado con las solicitudes de pago inusuales: Las criptomonedas, las tarjetas de regalo y las transferencias bancarias son señales de alerta. Las tiendas legítimas no las promocionarán.Descargue aplicaciones de citas solo de las tiendas de aplicaciones oficiales: Nunca use enlaces de correos electrónicos, mensajes de texto o publicaciones en redes sociales.Ignore los mensajes aleatorios de «Ofertas de San Valentín»: Espere más intentos de phishing en correos electrónicos, SMS y redes sociales en esta época del año.Active la autenticación multifactor: Incluso si le roban las credenciales, la autenticación multifactor añade una importante capa de protección.

Celebra el amor sin estafas

El Día de San Valentín debería ser para conectar, no para dejarse sorprender por los ciberdelincuentes. Con tiendas falsas, sitios de citas falsos y un aumento en los dominios de San Valentín sin clasificar, mantenerse alerta es clave.

Disfruta la temporada, compra con cuidado y desliza con cuidado.Acerca de Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com) es un proveedor líder de plataformas de ciberseguridad basadas en la nube y basadas en IA que protege a más de 100 000 organizaciones en todo el mundo. Check Point aprovecha el poder de la IA en todas partes para mejorar la eficiencia y la precisión de la ciberseguridad a través de su plataforma Infinity, con tasas de detección líderes en la industria que permiten una anticipación proactiva de las amenazas y tiempos de respuesta más rápidos e inteligentes. La plataforma integral incluye tecnologías entregadas en la nube que consisten en Check Point Harmony para proteger el espacio de trabajo, Check Point CloudGuard para proteger la nube, Check Point Quantum para proteger la red y Check Point Infinity Core Services para operaciones y servicios de seguridad colaborativos.