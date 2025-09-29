Amplio acatamiento al Día del Empleado de Comercio

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica informó que este lunes 29 de septiembre el Día del Empleado de Comercio tuvo un alto nivel de acatamiento en la ciudad, con un 90% de los comercios cerrados en adhesión a la jornada.

La conmemoración, que se trasladó del 26 al 29 de septiembre en acuerdo con las cámaras empresariales, se desarrolló en un marco de respeto al derecho de los trabajadores mercantiles y de reconocimiento a su rol fundamental en la economía local y nacional.

Desde el SECZA destacaron que el cierre masivo de los locales en el principal centro comercial de la ciudad y en los barrios, así como en shoppings y grandes cadenas, “es una muestra clara de la importancia que tienen los trabajadores de comercio y del acompañamiento que existe hacia esta fecha histórica para nuestro gremio”.

Asimismo, remarcaron que este día “no es un feriado cualquiera, sino el resultado de años de lucha, organización y conquistas gremiales que permiten a los empleados mercantiles tener un espacio de descanso, reflexión y celebración de su trabajo”.

El sindicato agradeció a los comerciantes que respetaron la norma y acompañaron la medida, y reafirmó su compromiso de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector.

