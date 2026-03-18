ANDRÉS CALAMARO AGREGA FECHAS A SU GIRA Y ABRE LA VENTA DE ENTRADAS EN BOLETERÍA DEL POLIDEPORTIVO

Andrés Calamaro no para. Mientras Buenos Aires se rinde ante uno de los shows más celebrados de su carrera —agotando cinco funciones en el Movistar Arena en meses — el legendario músico argentino confirma que este fenómeno trasciende la capital y sigue con su venta a todo ritmo para «Como Cantor» el 15 de mayo en Mar del Plata.

Así, hoy comienza la venta de entradas de campo y plateas sin numerar en efectivo y sin cargos de servicio en la boletería del Polideportivo, de 17 a 21 de lunes a viernes y sábados de 14 a 18.

Luego de cerrar 2025 con tres Movistar Arena completamente agotados, Calamaro eligió como primera parada bonaerense a Mar del Plata, antes de regresar al mencionado escenario porteño el 26 de mayo, agotado en pocas horas. Ante la demanda imparable del público, sumó una segunda función el 27 de mayo —también agotada de inmediato— y ahora una tercera, el 3 de junio, que lo llevará a alcanzar seis Movistar Arena en pocos meses. Un hecho sin precedentes en la historia reciente del rock argentino.

Acompañado de su banda en vivo, Calamaro despliega un repertorio que atraviesa lo más profundo de su obra: esas canciones que son parte del imaginario colectivo argentino y que, cada vez que suenan en vivo, confirman por qué es una leyenda del rock nacional.

«Como Cantor» —nombre tomado de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años— propone el canto como expresión vital y territorio común. Un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro, sostenido por una banda de gran fuerza y solidez sonora.

Y eso que se está viviendo en Buenos Aires llega ahora a Mar del Plata. Porque Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento de su destino Como Cantor: recorrer el país y llegar a cada rincón.

CALAMARO REALIZÓ MÁS DE 40 SHOWS EN SU «AGENDA 2025 TOUR»

ENTRE LATINOAMÉRICA Y EUROPA. AHORA, EL TURNO ES DEL INTERIOR.

GIRA «COMO CANTOR»

24 de abril – Estadio Cubierto Club A. Unión – Santa Fe, Argentina

26 de abril – Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina

30 de abril – Arena Maipú – Mendoza, Argentina

02 de mayo – Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina

08 de mayo – Predio Ferial Catamarca – Catamarca, Argentina

15 de mayo – Polideportivo – Mar del Plata, Argentina

17 de mayo – Dow Center – Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina AGOTADO

27 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina AGOTADO

3 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

31 de mayo – Antel Arena – Montevideo, Uruguay



ENTRADAS DISPONIBLES EN ALLACCESS

Con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco Macro.

Y EN BOLETERÍA DEL POLIDEPORTIVO (PAGO EN EFECTIVO)



SOBRE DALE PLAY

Dale Play es una de las mayores empresas de entretenimiento en Hispanoamérica, creada por el empresario de la industria musical argentina Federico Lauria. Con foco en el desarrollo de artistas, está compuesta por tres unidades de negocio:

Dale Play Live (previamente Lauria Entertainment) | Productora de shows en vivo con casos de éxito como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Residente, Maluma, Luis Miguel, Camilo, Travis Scott y Rauw Alejandro, entre otros.

Dale Play Management | Management y desarrollo de artistas a nivel global: Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Airbag y Lali.

Dale Play Records | Sello discográfico con los artistas que lideran el movimiento musical de las nuevas generaciones: Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Paulo Londra, Delaossa, Cazzu, Wos, Tan Bionica, con base en Argentina, España, EE.UU. y México.

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