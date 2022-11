ANDRÉS CALAMARO VOLVIÓ AL PAÍS Y ELIGIÓ MAR DEL PLATA COMO PRIMERA PARADA PARA ENCONTRARSE CON SU GENTE

Este Sábado 12 de Noviembre, Calamaro regresó al Estadio Polideportivo después de tres años y la noche fue una gran fiesta con himnos inolvidables y una multitud que cantó junto a uno de los artistas más emblemáticos de nuestro rock.





Apenas pasadas las 21, Andrés Calamaro salió al escenario y el estadio entero estalló en aplausos y ovaciones. “Bohemio” fue la primera canción que disparó, ante un público que no paró de cantar y celebrar la vuelta del Salmón a Mar del Plata. Después vinieron “Cuando no estás”, “Verdades afiladas” y “Para no olvidar”.



Una vez más, lo acompañaron Germán Wiedemer en teclados, Mariano Domínguez en bajo, Julián Kanevky en guitarras y Martín Bruhn en batería, los músicos que giran con él desde hace años por escenarios de todo el mundo. Juntos, con Andrés a la cabeza, forman una banda potente y afilada que invita a bailar, saltar y emocionarse.



“Gracias le doy a la Virgen,

gracias le doy al Señor,

porque entre tanto rigor

y habiendo perdido tanto,

no perdí mi amor al canto

ni mi voz como cantor”

La primera mitad del show tuvo “Mi enfermedad”, “Los aviones” y “Maradona” entre momentos de climax y entrada en calor. Mientras sonaban los versos finales de “Estadio Azteca”, Andrelo recitó las líneas del Martín Fierro a las que nos tiene acostumbrados y se arrodilló para besar el escenario. Luego volvió a incorporarse y arrancó el cumbión: “Tuyo siempre” puso a bailar a todo el estadio haciendo palmas y manos en alto.





Uno de los momentos más aclamados de la noche fue la aparición de Juanse, histórico cantante y guitarrista de Ratones Paranoicos y amigo del Salmón. Estaba sonando “Loco” cuando subió al escenario con la viola y se sumó a la formación. Luego cantaron juntos “Para siempre”, el tema que grabaron allá por los 2000, y el público se volvió loco.



Después llegó el turno de esos clásicos que no podían faltar, los primeros acordes de “El salmón” pusieron a saltar a todos los presentes y sus voces se unieron en una sola para cantar estrofas que atraviesan generaciones.



“Flaca”, “Alta suciedad”, “Paloma” y “No se puede vivir del amor” fueron la seguidilla que dejó a todos boquiabiertos y con brillo en los ojos. No es ninguna novedad, Andrés Calamaro es uno de los compositores que más ha aportado al cancionero popular de nuestro país y eso se nota en cada uno de sus shows.



El infalible “Crímenes perfectos” trajo momentos de mucha emoción, el campo y las plateas se llenaron de celulares, lágrimas y sonrisas coreando “me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor, la moneda cayó por el lado de la soledad”.



“Tomá una lista de mis amigos

quiero convencerlos que vuelvan conmigo

si no van a esperar mucho, y hace mucho

que los quiero ver”

El final del show fue con “Los chicos”, la canción de La lengua popular que hizo para los amigos que ya no están. En las pantallas aparecieron los nombres de artistas como Pappo, Gustavo Cerati, Miguel Abuelo y el flaco Spinetta, y cerró con una foto de Diego Maradona, a la que le cantó las últimas estrofas del tema.



Miles de personas vibraron en el Polideportivo Islas Malvinas junto a uno de los artistas más queridos de nuestro Rock Nacional. La noche del Sábado tuvo de todo, hubo emoción, alegría, llanto, risas, himnos inolvidables y una verdadera fiesta del rock, la poesía y la música popular argentina.