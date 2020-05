Anonymous involucra a Donald Trump en la muerte de Jeffrey Epstein

La organización de hackers también saboteó el sitio web de la policía de Minesota, acusada por la muerte del afroamericano George Floyd. Sobre Epstein, aseguró que el presidente norteamericano quiso ocultar su supuesta implicancia en la red de trata del «depredador sexual».

En medio de la ola de protestas en Estados Unidos por el crimen del afroamericano George Floyd, el presidente Donald Trump anunció que incluirá a Antifa, una organización antifascista, en la lista de grupos terroristas. La acusó de estar detrás de los disturbios en varias ciudades del pais. En paralelo, el mandatario norteamericano fue acusado por la organización Anonymous de estar involucrado en la muerte de Jeffrey Epstein, conocido como el depredador sexual, para ocultar su supuesta participación en una red de trata de personas. «Estados Unidos de América va a designar a los ‘antifa’ como Organización Terrorista», publicó Trump en su cuenta oficial en Twitter. Además, según publicó Europa Press, Trump felicitó a la Guardia Nacional «por su gran trabajo» en su despliegue en Mineápolis, donde ocurrió la muerte de Floyd -luego de ser asfixiado por la policía- y epicentro de las protestas. La Guardia Nacional arribó el sábado a la capital de Minesota. «Los ‘antifa’ liderados por anarquistas, entre otros, fueron parados. ¡El alcalde lo debería de haber hecho la primera noche y no habría habido problema!», dijo el jefe de Estado norteamericano. El video de Anonymous en Twitter: En paralelo, la agrupación de hackers Anonymous atacó la web de la policía de Minesota, culpada por la muerte de Floyd y también involucró a Trump en la muerte de Jeffrey Epstein, conocido como el “depredador sexual”, para ocultar su presunta participación en la prostitución infantil. La organización señaló también a otros famosos, como Naomi Campbell y Will Smith. Anonymous, además, se pronunció sobre la decisión de Trump de poner a Antifa en la lista de organizaciones terroristas: “Si no es antifascista, es fascista”, escribió la agrupación en su cuenta de Twitter. Y advirtió que seguirá luchando por la libertad de expresión y los derechos humanos.

Fuente www.perfil.com

Comentarios

comentarios