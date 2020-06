ANSES informó quienes y de que forma se acceden a las tablets gratis

Una vez que se firme el convenio entre el Enacom y la Anses, habrá que completar una planilla en su página web

El Ente Nacional de Comunicaciones incluyó entre los beneficiarios del programa massimple, que da tablets a jubilados, a beneficiarios de ANSES como jubilados, AUH, AUE, desempleados y trabajadores en relación de dependencia y la entrega se dará una vez que el Gobierno Nacional firme todos los convenios.

De esta manera, el programa llegará a:

Beneficiarios de AUH con hijos menores de 18 años y que cuenten con la libreta de control de salud y educación de su hijo

Beneficiarios de Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil.

Usuarios del Régimen de Monotributo Social .

Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.

Monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil.

Desempleados.

Electrodependientes.

Adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio.

Antes, solamente los beneficiarios del programa del Enacom eran estos últimos y una vez que se firme la nueva resolución, todos los mencionados tendrán que completar una planilla que estará vigente una vez que se firmen los convenios con el Anses.

Una vez firmados, la página web del Enacom se habilitará, porque en estos momentos se encuentra en construcción.

Fuente: Minuto de cierre

Comentarios

comentarios