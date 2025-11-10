Ante la fuerte baja de ventas, la Ucip anunció un nuevo Black Friday en Mar del Plata

Según un nuevo informe de la Ucip, las ventas disminuyeron un 12,8% interanual en el mes de octubre. Aguardan que bajen las tasas de interés para impulsar el consumo

En el transcurso del último trimestre del año 2025, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip) presentó su informe sobre el comportamiento de las ventas en el comercio local durante el mes de octubre que reflejó una importante baja, y por esa razón anunciaron un nuevo Black Friday para fines de noviembre.

Del informe se desprendió una disminución del 12,8% con respecto al mismo período del año pasado, midiendo unidades físicas. Con respecto al mes anterior, se registró un aumento del 4,9%.

“Sin dudas, además del contexto de pérdida de poder adquisitivo y de consumo, el proceso electoral y la incertidumbre generada retrajo aún más las decisiones de gasto de las familias. Esperamos que ahora que ya se terminó este proceso, los consumidores puedan planificar sus compras, y con mayor estabilidad en el mercado, los bancos puedan disminuir sus tasas para permitir financiar las compras en cuotas a tasas razonables que permitan impulsar el consumo” indicó el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

“Atendiendo esta necesidad de ventas de los comercios, es que desde Ucip hemos programado un nuevo Black Friday para toda la ciudad de Mar del Plata, para los días jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de noviembre. Una acción asociativa de alto impacto que impulsamos en este contexto difícil del comercio para amortiguar la caída de ventas” anunció.

Situación particular de los comercios

Considerando la situación económica de las empresas, comparando con un año atrás, el 61,9% considera que su situación empeoró, el 34,9% cree que se mantuvo y el 3,2% ve una mejora.

El 46% percibió más o menos la misma cantidad de público en su local, el 33,3% notó más gente, el 17,5% algo menos de gente y el restante 3,2% afirmó que vio mucha más gente.

En cuanto a las utilidades, fueron regulares para el 46% de los encuestados, malas para el 34,9%, pésimas para el 9,5%, y buenas solamente para el 9,6% restante.

Expectativas para los próximos seis meses

El 46% de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin variaciones, aumentarán 41,3% y disminuirán 12,7%.

En cuanto a la plantilla de personal, el 92,1% no piensa en hacer cambios durante lo que resta de 2025. El 4,8% piensa en recortes. Y solamente el 3,1% piensa aún aumentar su dotación en vistas a la temporada estival.

La mayoría de los consultados, un 77,8%, consideró que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento, mientras que 14,3% dijo que es buen momento y el 7,9% no tiene opinión definida al respecto.

Ventas por canales digitales

Entre los encuestados de los diferentes Centros Comerciales a Cielo Abierto (Ccca) de Mar del Plata, el 81% afirmó que no realiza ventas por los canales digitales mientras que el 19% restante reconoció utilizar herramientas como página web, marketplaces, redes sociales, y canales digitales para vender.



El estudio se realizó en los Ccca de la ciudad de Mar del Plata en los rubros: indumentaria femenina, alimentos y bebidas, regalería, calzado, marroquinería, ferretería, bazar, mueblería, cerrajería, materiales para la construcción, ropa de bebes y niños, dietética, artículos de plomería, entre otros.

