Ápeiron celebra los 50 años de «»The Dark Side of the Moon» en Abbey Road

Un disco emblemático de la historia de la música mundial contemporánea, una pieza de arte que prevalecerá por siglos. «The Dark Side of the Moon»es un obligado para aquel que ame la música, la perfección compositiva en todas sus aristas. Y como tal, se convierte en un desafío para todos aquellos que desean interpretarlo, revivirlo, homenajearlo. Un desafío al que Apeiron le pondrá su talento para una noche inolvidable.

La banda tributo a Pink Floyd, cierra sus once años de carrera con «Dark side of the moon and more», un show especial que se realiza el próximo sábado 11 de marzo en Abbey Road.

«Buscamos brindar en cada recital una verdadera experiencia floydeana, ofreciendo una puesta en escena acompañada de imagen y sonido de alta calidad»- asegura Pablo Lahos, cantante y guitarrista de Ápeiron que además está integrada por : Sergio Santestebenen guitarra líder, German Albarello Medin en teclados y coros, Cristian Carnisetti en batería, Jorge Dip en Bajo, Marina Faillace, Ornella D’ Angiola y Florencia Leguizamón en coros, y Cintia Feresin en guitarra.

The Dark Side of the Moon es un álbum conceptual, fue el octavo disco de estudio de Pink Floyd, lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido grabado en los estudios Abbey Road. Se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. La temática de las letras de las canciones, incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental.

Fue un masivo éxito comercial, llegó a lo más alto de la lista Billboard 200 durante una semana, y permaneció en las listas 937 semanas (más de 19 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia musical. Con una estimación de ventas de más de 50 millones de copias a nivel mundial, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música, tan sólo detrás de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC, es uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd.

Además de su éxito comercial, The Dark Side of the Moon fue aclamado de forma casi unánime por la crítica y es considerado un trabajo seminal en la historia del rock y toda la música moderna a partir de su publicación, estableciéndose desde entonces como un auténtico hito de la música y la cultura popular, tanto por sus innovaciones en la grabación de estudio que han sido fuente de influencia para una gran cantidad de músicos, el gran carácter universal de su concepto y el arte de su portada, que ha sido igualmente aclamada como un icono cultural y objeto de numerosas imitaciones y homenajes.

Numerosas listas y rankings lo tienen privilegiadamente entre los mejores discos de todos los tiempos. A día de hoy continúa siendo el álbum más conocido de la banda, tanto entre sus seguidores como con la crítica especializada, quienes lo tienen como uno de los trabajos más influyentes y valorados en toda la historia de la música popular, siendo seleccionado para su preservación en el Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser «cultural, histórica, o estéticamente significativo». Muchos críticos y encuestadores de la escena del rock siguen considerándolo como el mejor álbum de todos los tiempos.

Comentarios

comentarios