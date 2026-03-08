Apenas sobre los 20º: cómo estará el clima este domingo 8 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 21 grados y cielo mayormente nublado

De a poco llega la vibra otoñal a la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este domingo una jornada que apenas superará los 20 grados y con cielo mayormente cubierto.

En la mañana se presentarán 15 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 21 grados, la máxima de hoy, con un cielo que mayormente nublado. El viento, por su parte, incrementará su intensidad a entre 31 y 41 km/h, mientras que se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este domingo, según el SMN, la temperatura bajará hasta los 17 grados.

