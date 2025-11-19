Aplican cambios y nueva opción de giro en el semáforo de avenidas Juan B. Justo y de los Trabajadores

Se implementará un sistema de triple tiempo que sumará la posibilidad de giro a la izquierda para acceder y salir de la jurisdicción portuaria. Entra en vigencia este miércoles.

A partir de este miércoles entrará en vigencia una modificación en el funcionamiento del semáforo ubicado en la intersección de Avenida Juan B. Justo y Avenida De los Trabajadores con lo que se buscará un mejor ordenamiento y fluidez para el tránsito vehicular en esa zona.



La principal novedad de este cambio es la posibilidad de giro a la izquierda que se dará para quienes circulen por Avenida de los Trabajadores en sentido sur-norte para derivar en Avenida Juan B. Justo y similar opción para quienes transiten por Avenida Patricio Peralta Ramos en sentido norte-sur y puedan acceder a Avenida B.P. Altair, hacia jurisdicción portuaria.



Quienes transiten por Avenida de los Trabajadores en sentido al norte tendrán opción de giro a la izquierda hacia Avenida Juan B. Justo, continuar recto por Avenida Patricio Peralta Ramos o doblar a la derecha, tanto en la intersección con B/P Altair como por la colectora que deriva en esta misma arteria.

La misma posibilidad se habilitará para los vehículos que lleguen por Avenida Patricio Peralta Ramos, que podrán continuar por Avenida de los Trabajadores en sentido al sur o girar a la izquierda, por Avenida B/P. Altair.

Comentarios

comentarios