Apyme impulsa un proyecto de Ley de Emergencia ante la fuerte crisis que atraviesa el sector comercial

La Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas aseguró que el sector comercial marplatense está en crisis y con sus «ecuaciones en rojo» ante la caída en las ventas y el aumento de los servicios.

Las pequeñas y medianas empresas de Mar del Plata atraviesan una situación compleja ante la estrepitosa caída en la capacidad de compra de sus clientes: todos los sectores reportan problemas para subsistir y Gustavo Casciotti, titular de Apyme, definió la situación como «de emergencia».

«Desde Apyme se presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que se tomen medidas urgentes para evitar la sangría y la desaparición de más pymes y junto con ellas de sus trabajadores«, determinó .

La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales de Unión por la Patria y ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones, por lo que resta su avance y llegada al recinto.

«La pequeña y mediana empresa es mercado interno dependiente: depende de la capacidad de compra de sus clientes. Cualquier rubro depende de eso, que esta menguado porque los asalariados y jubilados tienen los ingresos carcomidos por el aumento de los precios que, a nuestro entender, no es reflejado adecuadamente por el Indec, y por el aumento de los servicios, transporte, colegios y prepagas», sentenció Casciotti.

Además de enfrentar problemas por la caída en las ventas, las pymes intentan contraponerse a un «atenazamiento en su ecuación», dado que experimentan subas en los costos de su mercadería, algunas veces en dólares, y aumentos en sus alquileres y tarifas de servicios.

«Todo esto hace que nuestra ecuación esté en rojo y la sanción de esta Ley de Emergencia garantizaría medidas y, por ejemplo, un mejor acceso al crédito en tasas razonables, porque hoy los intereses dejan afuera a una enorme cantidad de pymes que no califican o que encuentran tasas prohibitivas. Todo eso hace que sea complejo porque las tasas no se pueden pagar, carcomen los ingresos y empeoran nuestra situación», finalizó.

